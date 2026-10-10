Похід на грумінг завершився трагедією: у Франківську собаку знайшли мертвою

Собака Сенді загинула після грумінгу у Франківську. Фото: Ttiktok.com/@kuga_yuliya

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В Івано-Франківську трагічно завершилися пошуки собаки на кличку Сенді, яка втекла з грумінг-салону. За словами власниці тварини Юлії, песик вибіг із закладу, а за кілька годин його знайшли мертвим біля дороги.

Про втрату улюблениці жінка на ім’я Юлія розповіла в Instagram. Згодом свою версію подій оприлюднили й представники грумінг-салону.

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За словами власниці, того дня вона залишила Сенді на процедури в закладі, послугами якого вже користувалася навесні. Однак після завершення процедури Юлія запізнилася забрати улюбленицю, тому тварина залишилася чекати на неї в закладі.

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Поки собака чекала на господарку, сталася втеча. Як стверджує Юлія, Сенді вислизнула з рук співробітниці та вибігла на вулицю через незачинені двері. Наздогнати її працівники не змогли.

Жінка обурена тим, що собака залишилася без повідка, а вихід із приміщення був відкритим. Особливо її непокоїть те, що тварина побігла в напрямку чотирисмугової дороги, а співробітники, які спочатку кинулися навздогін, повернулися до салону.

Після зникнення Сенді розпочалися масштабні пошуки. Допомогти Юлії зголосилися друзі, знайомі та місцеві жителі. Люди перевіряли навколишні вулиці, розпитували перехожих, залишали оголошення та ділилися інформацією в соцмережах.

Попри всі зусилля, врятувати собаку не вдалося. Приблизно о 22:30 її тіло виявили неподалік дороги. Як повідомила власниця, Сенді потрапила під колеса автомобіля. Юлія зазначила, що не звинувачує водія, адже собака бла налякана та маленька.

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Загибель Сенді стала важким ударом для родини. Власниця розповіла, що придбала її в заводчика у Покровському. Через це собака була не лише домашньою улюбленицею, а й нагадуванням про рідний дім.

«Я не знаю, як сказати дітям, я не знаю, як це пережити, я не знаю, як прокидатись і засинати без неї», — поділилася Юлія.

Вона подякувала франківцям за допомогу та підтримку, а також повідомила про намір звернутися по юридичну допомогу.

Як інцидент пояснили у грумінг-салоні

Після того як історія набула розголосу, заклад публічно відреагував на звинувачення. Представники салону підтвердили загибель тварини, висловили співчуття її власниці та попросили вибачення.

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У своєму поясненні співробітники зазначили, що Сенді поводилася неспокійно ще під час процедур. Коли грумінг завершився, собаку залишили чекати на господарку біля рецепції.

Оскільки тварина не мала ані нашийника, ані шлейки, адміністраторка вирішила тримати її на руках. Проте в момент, коли працівниця відповідала на інші звернення, Сенді несподівано вирвалася та опинилася за дверима закладу.

Водночас у салоні не погодилися з тим, що співробітники покинули пошуки. За їхніми словами, працівниці, які спочатку побігли за собакою, повернулися лише для того, щоб залучити колег. Загалом тварину розшукували семеро людей.

У закладі також розповіли, що отримували повідомлення про нібито знайдену мертву собаку. Працівники вирушили перевірити зазначену адресу, але на місці нічого не виявили. Лише приблизно о 23:00 вони дізналися, що Сенді знайшли за цією ж локацією вже після завершення пошуків.

Представники салону запевнили, що мають записи камер спостереження, які дозволяють відтворити перебіг подій. На їхню думку, деякі поширені твердження про інцидент не збігаються із зафіксованими обставинами.

Попри це, заклад не заперечує власної відповідальності за трагедію.

«Ми не хочемо перекладати відповідальність чи виправдовувати те, що сталося. Навпаки — ми визнаємо свою відповідальність і щиро шкодуємо, що сталася така трагедія», — наголосили представники салону.

Нагадаємо, раніше у Івано-Франківську суд оштрафував жінку за п’яне хуліганство. Вона кинула скляну пляшку в голову сусідці за зауваження.

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