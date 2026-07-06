Похмура реальність Києва: WSJ про критичний дефіцит ракет до Patriot після ударів по столиці

Атака на Київ 6 липня / © Associated Press

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Українські військові не змогли перехопити жодну з 23 російських балістичних ракет, які впали на Київ та околиці сьогодні вранці. Таким чином дефіцит ракет Patriot в Україні залишає Київ без захисту.

Про це пише The Wall Street Journal.

Видання зауважує, що останній ракетний обстріл столиці України Росією, в результаті якого загинуло щонайменше 14 людей і було поранено близько 50, викрив похмуру реальність: в Україні практично закінчилися ракети-перехоплювачі Patriot, здатні зупиняти балістичні ракети.

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Україна не змогла перехопити жодної з 23 російських балістичних ракет, які впали на район Києва рано вранці в понеділок. Майже безперешкодні удари Росії є наслідком глобальної нестачі перехоплювачів для американської системи протиракетної оборони Patriot, що посилюється цьогорічною війною проти Ірану, яку очолюють США.

Очікується, що президент України Володимир Зеленський звернеться до західних країн з проханням надіслати більше власних обмежених ракет -перехоплювачів, коли він відвідає саміт НАТО в Анкарі цього тижня.

Однак, Україна є однією з приблизно 20 країн, які чекають у черзі на перехоплювачі Patriot, запаси яких невеликі, а виробництво яких може зайняти понад два роки. Але саме українські цивільні особи стикаються з безпосередніми наслідками.

У той час як російська армія намагається просунутися на полі бою, Москва посилює свою кампанію ракетних ударів та ударів за допомогою безпілотників по українських містах. Україна здатна зупинити більшість російських далекобійних безпілотників, але відсутність протиракетного щита призводить до зростання кількості жертв серед цивільного населення.

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Лише у четвер Росія завдала удару по Києву в результаті одного з найбільших обстрілів війни, вбивши 31 людину та поранивши понад 100.

У понеділок вранці над Києвом здіймалися клуби диму, коли служби екстреної допомоги розбирали завали житлового будинку, де загинуло п’ятеро людей. За даними екстрених служб, на іншому кінці міста ракета впала у двір іншого багатоквартирного будинку та вбила ще шістьох людей.

У Вишневому внаслідок нападу загинуло ще троє людей, ще 15 отримали поранення та пошкоджено будинки після того, як Росія завдала удару по заводу та складу. Відеозаписи в соціальних мережах показали потужні вторинні вибухи, що може свідчити про детонацію боєприпасів, що зберігалися на складі, припускають у WSJ.

Проте Україна не підтвердила твердження Росії про те, що цілями були військові об’єкти.

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Система протиракетної оборони Patriot виявилася єдиним способом для України надійно зупиняти балістичні ракети. Величезна швидкість балістичних ракет, які рухаються зі швидкістю кілька миль на секунду під час падіння, ускладнює їх зупинку.

Згідно з офіційними даними, проаналізованими Центром інформаційної стійкості, британською організацією з розслідування відкритих джерел, цього року Україна перехопила близько 90% російських безпілотників далекого радіусу дії, а також 80% із 722 крилатих ракет, випущених по ній.

Але 70% з 522 балістичних ракет, випущених Росією, пройшли крізь українську оборону. Це співвідношення, ймовірно, погіршиться, оскільки український арсенал перехоплювачів Patriot вичерпається.

Міністр оборони України Михайло Федоров заявив минулого тижня, що він звернувся до майже 40 країн-партнерів з проханням про швидку передачу ракет Patriot, що зберігаються на складі, натомість пообіцявши їм нові поставки, які Україна очікує отримати з наступного року.

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Україна працює над власною протиракетною обороною та намагається отримати ліцензії від США на виробництво ракет-перехоплювачів Patriot всередині країни. Однак, обидва проекти навряд чи скоро закриють прогалину Києва в системі протиракетної оборони.

Вже обмежені поставки ракет-перехоплювачів Patriot цього року ще більше ускладнилися після того, як США та країни Перської затоки майже щодня споживали десятки цих ракет для захисту від іранських балістичних ракет.

Американська оборонна компанія Lockheed Martin минулого року поставила близько 620 так званих перехоплювачів PAC-3, порівняно з приблизно 500 у 2024 році. Lockheed заявила, що збільшить виробництво більш ніж утричі до приблизно 2000 на рік, але лише до 2030 року. Вартість перехоплювачів становить близько 2 мільйонів доларів кожен.

Згідно з документом Конгресу, у 2024 році RTX, ще одна американська оборонна компанія, виробляла близько 240 старих перехоплювачів PAC-2 на рік, і планувала збільшити цей обсяг до приблизно 420 на рік до кінця 2027 року.

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Київ розмістив великі замовлення на ракети Patriot, переважно фінансовані Європою, зокрема майже 100 PAC-2 на новому заводі в Німеччині. Але цей завод, яким керує європейський виробник ракет MBDA, почне працювати лише наприкінці цього року.

Крім того, країни НАТО розміщують власні замовлення на перехоплювачі для посилення загальноєвропейської протиповітряної оборони.

Нагадаємо, у ніч на 6 липня Росія знову завдала масованого ракетного удару по Києву. За останніми даними, відомо про 14 загиблих та понад 50 постраждалих. Також на місцях атак розшукують людей.

Найскладніша ситуація в Дарницькому та Подільському районах.

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У Мережі показали моторошні наслідки удару по Києву.

Крім того, у Вишневому під Києвом удар знищив майже 5 вулиць.

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