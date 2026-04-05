Похолодання і заморозки: прогноз погоди на Страсний тиждень і Великдень

Весна бере паузу: до України йдуть заморозки та похолодання – прогноз на Страсний тиждень і Великдень

Реклама

Початок Страсного тижня принесе в Україну різку зміну поголи. Вже з понеділка, 6 квітня, атмосферний фронт зумовить дощі та штормові пориви вітру, а згодом Україну накриє хвиля холодного повітря з мокрим снігом та заморозками.

Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

Погода в Україні перед Великоднем

За словами Діденко, 6 квітня до України прийде атмосферний фронт, який принесе дощі на захід і північ країни. Впродовж дня понеділка дощі поширяться на центральні області, а також Одещину та Харківщину.

Реклама

На Луганщині, Донеччині, більшості південної частини завтра ще без опадів.

6 квітня в Україні очікується сильний вітер, північно-західного походження, часом із штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду.

Синоптикиня попереджає, що температура повітря буде холоднішою на заході та півночі, а також на Вінниччині, вдень +9+12 градусів. На решті території Україні ще очікується тепла погода, протягом дня +12+19 градусів.

Погода у Києві

У Києві 6 квітня збільшиться хмарність, задощить, посилиться вітер, а стовпчики термометрів не піднімуться вище +10…+12°C.

Реклама

Погода на Великдень

Діденко попереджає, що надалі в Україні повсюди очікується відчутне зниження температури повітря. В середині тижня місцями пройде мокрий сніг, є ймовірність заморозків.

За попередніми прогнозами, на Великдень надто тепло не буде, десь в межах +9+12 градусів. Проте є і гарна новина: у більшості областей світитиме сонце. Короткочасні дощі в неділю на Великдень, 12 квітня, можливі лише у південних регіонах. Прогноз ще потребуватиме уточнення, додала Діденко.

