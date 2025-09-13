ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
22
Час на прочитання
1 хв

Похолодання та дощі: де у неділю зіпсується погода

Початок тижня у більшості областей буде без опадів, погоду формуватиме поле високого тиску.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Погода зіпсується

Погода зіпсується / © Pixabay

В Україні у неділю, 14 вересня, без опадів, лише на крайньому заході країни вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вночі та вранці в Карпатах місцями туман.

Про це повідомив «Укргідрометцентр».

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі +8-13°, на Закарпатті та узбережжі морів +12-17°, вдень +20-25°.

У Києві у неділю без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі +11-13°, вдень +21-23°.

Раніше синоптикиня повідомила, що від 17 вересня до України прийде похолодання.

Дата публікації
Кількість переглядів
22
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie