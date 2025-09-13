- Дата публікації
Похолодання та дощі: де у неділю зіпсується погода
Початок тижня у більшості областей буде без опадів, погоду формуватиме поле високого тиску.
В Україні у неділю, 14 вересня, без опадів, лише на крайньому заході країни вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вночі та вранці в Карпатах місцями туман.
Про це повідомив «Укргідрометцентр».
Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі +8-13°, на Закарпатті та узбережжі морів +12-17°, вдень +20-25°.
У Києві у неділю без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі +11-13°, вдень +21-23°.
Раніше синоптикиня повідомила, що від 17 вересня до України прийде похолодання.