Похолодання та дощі: прогноз погоди в Україні на 24 вересня

Погода в Україні 24 вересня / © ТСН

Реклама

У середу, 24 вересня, погода в Україні продемонструє значні температурні контрасти. У той час як у низці регіонів прогнозують дощі та похолодання, на півдні та сході збережеться майже літня спека.

Про це пише український гідрометеорологічний центр.

Прогноз опадів: де потрібна парасолька

За прогнозом синоптиків, мінлива хмарність очікується по всій території країни. Однак місцями пройдуть невеликі дощі, які переважно охоплять західні, північні та Вінницьку області. На решті території опадів не буде.

Реклама

Вітер переважно північний, його швидкість становитиме 5-10 метрів за секунду.

Нічні температури по всій країні коливатимуться від 8° до 13°.

Денна температура суттєво різнитиметься:

у північних, більшості західних та центральних областей повітря прогріється до 11-16°;

на решті території, включаючи південь та схід, стовпчики термометрів покажуть 19-24°;

на крайньому півдні та сході країни температура сягне 27°.

Погода в Україні на 24 вересня / © Укргідрометцентр

Нагадаємо, за словами відомої української синоптикині Наталії Діденко, українцям не варто хвилюватися, адже справжнє бабине літо ще попереду. Вона зауважила, що ця улюблена пора року настає не одразу, а лише після періоду похолодання. Саме тривала суха, тепла та безвітряна погода, що приходить слідом за холодами, і є головною ознакою справжнього бабиного літа.

Реклама

Хоча довгострокові прогнози наразі складати неможливо — синоптики можуть бачити тенденції лише на 5-7 днів наперед, Діденко запевнила, що кліматично та календарно бабине літо зазвичай припадає на жовтень. Вона висловила сподівання, що цього року традиція збережеться.