Похолодання в Україні: енергетики дали важливі рекомендації

Поїолодання в Україні

Під час різкого похолодання в Україні, яке розпочнеться наступної доби в більшості регіонів України, енергетики закликають до раціонального споживання електроенергії, особливо в години пікових навантажень вранці та ввечері.

Рекомендації, які допоможуть збалансувати енергосистему та дозволять зменшити обсяг вимушено запроваджених обмежень, опублікувала НЕК «Укренерго».

Для того, щоб зламати плани ворога занурити українців у пітьму, енергетики рекомендують:

не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно;

вимикайте світло в порожніх кімнатах і кабінетах;

вимикайте з розеток електроприлади, якими не користуєтеся;

за можливості перенесіть енергоємні процеси (прання, нагрівання бойлера, роботу посудомийної машини) на нічний час — після 23:00;

максимально обмежте користування електрообігрівачами, не використовуйте їх у години пікового споживання вранці та ввечері (08:00–11:00, 16:00–22:00);

подбайте про заміну ламп розжарювання на енергозберігальні;

за можливості користуйтеся енергоощадною побутовою технікою;

після появи світла за графіком починайте користуватися потужними електроприладами не раніше, ніж через 20 хвилин.

«За нинішніх умов якщо кожен споживач докладе хоча б мінімальних зусиль для економії електроенергії вдома й на роботі — це суттєво посилить стійкість нашої енергосистеми та зробить періоди вимушених знеструмлень коротшими», — запевняють в «Укренерго».

Нагадаємо, раніше експерти попередили, що відключення світла в Україні, ймовірно, триватимуть щонайменше до початку березня, адже взимку енергосистема працює на межі можливостей через різке зростання споживання.