- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 312
- Час на прочитання
- 1 хв
Похолодання в Україні: енергетики дали важливі рекомендації
Раціональне споживання електроенергії в години пікових навантажень допоможе зламати плани ворога занурити українців у пітьму.
Під час різкого похолодання в Україні, яке розпочнеться наступної доби в більшості регіонів України, енергетики закликають до раціонального споживання електроенергії, особливо в години пікових навантажень вранці та ввечері.
Рекомендації, які допоможуть збалансувати енергосистему та дозволять зменшити обсяг вимушено запроваджених обмежень, опублікувала НЕК «Укренерго».
Для того, щоб зламати плани ворога занурити українців у пітьму, енергетики рекомендують:
не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно;
вимикайте світло в порожніх кімнатах і кабінетах;
вимикайте з розеток електроприлади, якими не користуєтеся;
за можливості перенесіть енергоємні процеси (прання, нагрівання бойлера, роботу посудомийної машини) на нічний час — після 23:00;
максимально обмежте користування електрообігрівачами, не використовуйте їх у години пікового споживання вранці та ввечері (08:00–11:00, 16:00–22:00);
подбайте про заміну ламп розжарювання на енергозберігальні;
за можливості користуйтеся енергоощадною побутовою технікою;
після появи світла за графіком починайте користуватися потужними електроприладами не раніше, ніж через 20 хвилин.
«За нинішніх умов якщо кожен споживач докладе хоча б мінімальних зусиль для економії електроенергії вдома й на роботі — це суттєво посилить стійкість нашої енергосистеми та зробить періоди вимушених знеструмлень коротшими», — запевняють в «Укренерго».
Нагадаємо, раніше експерти попередили, що відключення світла в Україні, ймовірно, триватимуть щонайменше до початку березня, адже взимку енергосистема працює на межі можливостей через різке зростання споживання.