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Похолодання в Україні вже близько: коли почне змінюватися погода
Завтра, 8 жовтня, в Україні очікується найтепліший день осені.
8 жовтня в Україні буде тепло та сухо — температура повітря у більшості областей підніметься до +20…+24°. У західних регіонах буде ще тепліше: місцями стовпчики термометрів покажуть до +26°.
Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
Якою буде погода 8 жовтня
За прогнозом, завтра опадів в Україні не очікується. У Києві 8 жовтня також буде сухо, а температура повітря вдень становитиме близько +22…+23°.
Синоптики зазначають, що для столиці це може бути один із найтепліших днів на найближчий тривалий період. Уже від 9 жовтня погода почне змінюватися: у західних областях та місцями на півночі пройдуть дощі, а температура поступово знизиться.
Похолодання, за прогнозом, поки не буде різким, однак сонячної та теплої погоди стане менше.
Як ми писали, зима 2026/2027 в Україні, за попередніми прогнозами, може бути теплішою за кліматичну норму. За словами синоптика Віталія Постриганя, у грудні, січні, лютому та березні температура може бути приблизно на 2° вищою за норму. Водночас повністю виключати різкі похолодання не можна: можливі нетривалі періоди морозів до -15…-20°, які є типовими для української зими.