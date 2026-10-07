Похолодання в Україні вже близько: коли почне змінюватися погода

Осінь / © pexels.com

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8 жовтня в Україні буде тепло та сухо — температура повітря у більшості областей підніметься до +20…+24°. У західних регіонах буде ще тепліше: місцями стовпчики термометрів покажуть до +26°.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

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Якою буде погода 8 жовтня

За прогнозом, завтра опадів в Україні не очікується. У Києві 8 жовтня також буде сухо, а температура повітря вдень становитиме близько +22…+23°.

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Синоптики зазначають, що для столиці це може бути один із найтепліших днів на найближчий тривалий період. Уже від 9 жовтня погода почне змінюватися: у західних областях та місцями на півночі пройдуть дощі, а температура поступово знизиться.

Похолодання, за прогнозом, поки не буде різким, однак сонячної та теплої погоди стане менше.

Як ми писали, зима 2026/2027 в Україні, за попередніми прогнозами, може бути теплішою за кліматичну норму. За словами синоптика Віталія Постриганя, у грудні, січні, лютому та березні температура може бути приблизно на 2° вищою за норму. Водночас повністю виключати різкі похолодання не можна: можливі нетривалі періоди морозів до -15…-20°, які є типовими для української зими.

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