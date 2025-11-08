Похолодання з дощами: прогноз погоди на 9 листопада

У неділю стане холодніше / © Pixabay

У неділю, 9 листопада, вночі на Закарпатті, Прикарпатті та Одещині, вдень на Правобережжі невеликий, місцями помірний дощ, на решті території без опадів.

Про це повідомив «Укргідрометцентр».

На Лівобережжі, в Карпатах та на Прикарпатті вночі та вранці туман. Вітер переважно південний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-7°, на півдні до 10° тепла, вдень 7-12°, на півдні країни до 15°.

У Києві вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 9-11°.

Раніше синоптикиня повідомила, що наразі метеорологи не мають підстав стверджувати про нібито «найхолоднішу зиму за останні 10 років». Така інформація, зокрема, з’явилася у Мережі. Поява снігу та мінусових температур у листопаді не є аномальною, адже це перехідний місяць, або передзим’я.