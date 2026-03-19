Похорон популярного блогера Діда Толі вразив очевидців

Дід Толя / © facebook.com/vnuk.dida

На похорон популярного українського блогера Діда Толі, який був героєм багатьох мемів у соцмережах, прийшло дуже мало людей.

Про це повідомляє видання «Фокус» із посиланням на очевидців.

За свідченнями одного з них, церемонія прощання у Кам’янці-Подільському, що на Хмельниччині, була майже безлюдною.

«Знаю, скільки до Діда Толі приїжджало хлопців, його підписників, скільки відео в TikTok було, а на похорон ніхто не приїхав. Просто нікого не було. Не було кому навіть винести вінки», — розповів у соцмережі чоловік, який, за його словами, приїхав на похорон 88-річного блогера.

На підтвердження своїх слів він опублікував відео з двору біля будинку Діда Толі, де немає ані людей, ані автівок.

Ці кадри вразили користувачів соцмереж, які навіть висловили сумніви, що ролик знято біля будинку Діда Толі, який насправді був надзвичайно популярним завдяки своїм провокативним діалогам із внуком.

Нагадаємо, про смерть 88-річного пенсіонера, відомого в соцмережах як Дід Толя, повідомив його онук Олександр Гусін 15 березня. За його словами, дідусь тривалий час боровся з хворобою. Напередодні смерті він переніс операцію — йому ампутували праву ногу вище коліна. На жаль, після операції стлося ускладнення, яке й призвело до смерті Діда Толі.