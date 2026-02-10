Звільнений з полону Назар Далецький / © Володимир Зеленський

Сім’я військовослужбовця 24-ї бригади Назара Делецького має повернути державі грошову компенсацію, нараховану за його нібито «загибель». Попри те, що захисника офіційно поховали на Львівщині ще у 2023 році, він виявився живим і нещодавно повернувся додому в межах чергового обміну полоненими.

Про це у вівторок, 10 лютого, на засіданні сесії Львівської облради повідомив представник омбудсмена на Львівщині Тарас Подвірний.

Тарас Подвірний нагадав, що військового Назара Далецького поховали після проведеної експертизи ДНК. Родина отримала відповідну виплату від держави, яка передбачена у розмірі 15 млн грн.

«Юридичний момент, що родина мусить повернути кошти, які держава виплатила як одноразову грошову допомогу за смерть військового. Цей юридичний прецедент буде вирішуватися. Будуть шукати винних, хто і яким чином помилився, бо ми розуміємо, що експертиза ДНК надзвичайно точна», — сказав Тарас Подвірний.

Він також зазначив: «Думаю, для родини найбільше щастя, що військовий повернувся додому, а не ці кошти, які їм виплатила держава».

Що передувало

Нагадаємо, 5 лютого під час чергового обміну полоненими в Україну повернули 46-річного бійця 24 бригади імені короля Данила, мешканця села Великий Дорошів Назара Далецького, який вважався зниклим з травня 2022 року, а у вересні того ж року місцева влада повідомляла про його загибель. У громаді навіть відбувся похорон.

Мати Назара Далецького розповіла журналістам, що у травні 2023 року родині повідомили, що за результатами ДНК-експертизи встановлено його загибель. Сказали, що збіг ДНК становить 99,9%. Тіло привезли для поховання, жодних останків родині не показували.

«Ваш син в плєну. То вже пізно, було 11 вечора. Я така: „Назарчику!“, а він: „Ваш син в плєну. Я тот, хто його в плєн брал“. І всьо», — розповіла Наталія Далецька, мама.

Після цього пані Наталія про сина не чула нічого. Спочатку його внесли до списків зниклих безвісти, потім — полонених. Але вже 2023 року родину сповістили: Назар загинув на свій день народження, тіло сильно обгоріло.

«З Дніпра зателефонували тітці, слідча, що ваш син загинув, у нас співпадає ДНК 99.9%. Я казала: „Він мав бути в полоні, а ви кажете, що він загинув“. Вона сказала: „Всяке буває, а, може, їх кудись перевозили, тіло є в моргу вже пів року“», — каже двоюрідна сестра Назара Роксолана Макогін.

Попри сумніви мами, староста села Оксана Кухар згадує, що залишати останки не похованими не могли.

«Мама ще тоді казала: „Якщо він живий, він знає, де його хата, і він повернеться“. Я не можу дозволити, якщо це дійсно він, щоб його кістки поховали десь у Харкові. Зустріч героя, прощання — все було, як у всіх героїв. Зустрічали багато, на колінах, родичі, однокласники», — сказала староста села Оксана Кухар.