Поховали як невідомого, знайшли голим у яру: загадкова смерть мобілізованого через місяць після призову

Рідні загиблого мобілізованого не вірять в офіційну версію смерті / © ТСН

Реклама

На Вінниччині через місяць після мобілізації знайшли мертвим чоловіка з Кіровоградщини — 31-річного Ігоря Народового. 2 січня йому мало б виповнитися 32 роки.

Про це пише «Суспільне Кропивницький».

Сестра Ігоря Ірина розповіла, що її брата мобілізували 29 вересня. Вона в цей час перебувала разом з мамою за кордоном у Німеччині.

Реклама

Згодом Ірина розповіли, що під час перевезення до навчального батальйону з Кіровоградщини на Вінниччину брат нібито вистрибнув з кузова машини та побіг до лісу.

«…2 листопада наш односелець поїхав у цю військову частину, звідти вийшов командир чи майор, я точно не знаю, і сказав, що в Ігоря була епілепсія. До вечора йому стало легше і він утік. Потім виніс його документи, показав, і на цьому все», — зазначає сестра загиблого.

Жінка стверджує, що у її брата раніше не було жодних ознак епілепсії.

Ігор Народовий / © Суспільне

Тіло чоловіка знайшли в яру

Сестра почала шукати брата у соціальних мережах. На одній зі сторінок Ольгопільської громади у Facebook виставила фотографію та його військовий квиток. Ввечері 5 листопада на зв’язок вийшов слідчий, який повідомив про знайдене в яру тіло.

Реклама

«Брат лежав в яру повністю голий, без спідньої білизни. Один його берц та одяг знайшли за 50 метрів від тіла. Є відповідні фотографії. Другий знайшли за три-п’ять кілометрів аграрії, які обробляли там поля. Однак у справі цих деталей немає, хоча ми вважаємо, що це прямий доказ того, що Ігоря вбили. Як можна зняти взуття у такій місцевіості, де купа гілля та земля», — обурюється жінка.

Забрати тіло чоловіка поїхали односельчани. Вони стверджують, що його тіло лежало не у холодильнику, а на підлозі у мішку.

Мобілізованого поховали як невстановлену особу

«Хлопці хотіли той мішок добре відкрити, але там вже не було на що дивитися, бо тіло вже не один день розкладалося. Односельці підтвердили, що це Ігор. Наступного дня у морг виїхав мій старший рідний брат, який служить у ЗСУ. Він хотів забрати тіло та поховати у рідному Казавчині. В цей час ми з мамою виїхали з Німеччини», — розповідає Ірина.

Але у день упізнання Ігоря поховали, як невпізнаного.

Реклама

Жінка розповіла, що спочатку не могли перепоховати Ігоря у рідному селі на кладовищі, тому що не мали свідоцтва про смерть. Коли отримали його та дізнались, що причина смерті не встановлена, вирішили найняти адвоката.

Що кажуть у військовій частині

Командир в/ч Юрій Дегтяров у коментарі виданню стверджував, що цей мобілізований втік у СЗЧ, не розпочавши навчання.

«Солдат вистрибнув із кузова автомобіля ВАЗ та зник в прилягаючому лісовому масиві. Фактичний час його перебування у військовій частині склав менше однієї доби», — запевняє командир.

Начальник місцевого відділу Військової служби правопорядку додає, що розшукати мобілізованого їм не вдалося.

Реклама

Що кажуть у поліції

«Відповідно до висновку експерта, у зв’язку з наявністю значних виражених гнильних змін трупа Ігоря Народового встановити конкретну причину смерті не можливо. Крім пошкоджень м’яких тканин личинками мух та зубами тварин, тілесних ушкоджень не виявили. Наразі досудове розслідування в кримінальному провадженні триває», — йдеться у відповіді поліції на запит журналістів.

У листі сестрі поліція повідомила, що «передсмертної записки біля тіла, ознак насильницької смерті, боротьби та ознак алкогольного сп’яніння не виявили».

Рідні загиблого планують зробити незалежну експертизу тіла, аби дізнатись причину смерті.

Раніше повідомлялося, що мешканець Запоріжжя помер наступного дня після мобілізації.