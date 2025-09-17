ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
13
2 хв

"Поховав 300-400 людей зі свого батальйону": історія хірурга, що став фронтовим медиком і вижив у пеклі

Герой-медик Юрій Скребець повернувся з фронту, щоб допомагати побратимам.

Дмитро Гулійчук
Юрій Скребенець з Яною Зінкевич

Юрій Скребець, заступник медичного директора з хірургічної допомоги в обласній клінічній лікарні імені Іллі Мечникова, працював в зоні АТО як парамедик, а після повномасштабного вторгнення приєднався до лав ЗСУ. Тепер чоловік звільнився з війська через поранення і допомагає іншим пораненим ветеранам.

Його історію розповідає hromadske.

Юрій Скребець, на позивний Юзік — Народний герой України.

Юрій Скребець з пораненим / © Hromadske.ua

У лікарні Мечникова він працює 35 років. 2014 року разом із Яною Зінкевич Скребець створив медичний добровольчий батальйон «Госпітальєри».

«Усі свої законні відпустки з 2014-го проводив у зоні АТО, рятуючи бійців. Зустрів повномасштабку як „госпітальєр“, згодом легалізувався в ЗСУ як начальник медичної частини окремого штурмового батальйону „Арей“ УДА. Нещодавно звільнився зі служби через інвалідність», — розповіли у виданні.

Поранення Юрій отримав на Курщині.

«Перелом хребта, перелом обох ніг. У мене ендопротези. Кульшові суглоби замінені на залізяки, а внизу — мої культяпочки. Від цього не легше, чесно, краще іноді ходити на низькій ампутації. Але нічого: на лижах я катаюсь, на велосипеді катаюсь, плаваю, бігаю — усе нормально…», — розповів він.

Медик має на своєму телефоні фото загиблих побратимів. Каже, що поховав «300-400 людей» зі свого підрозділу.

«Мене вже нічого не вражає, я хвора людина, сентимент із серця вирвав. Я ж поховав 300-400 людей зі свого батальйону, поховав багато своїх друзів. П’ять місяців у шпиталі лежав, поки мене по частинах збирали. Після такого людина або повністю ламається, або доживає наркоманом на ліках. А я знайшов собі вихід: бухло і релігійний фанатизм… Я ж семінарію москальську закінчував давно. Бога я там не знайшов, а бухати почав… Та нормальне в мене життя: дуже рано прокидаюсь, дуже рано приїжджаю в лікарню, шеф не дає розслабитися. Роботи багато. А ще є в нас полеглі співробітники. У них діти, батьки старенькі. Учора був у мами нашого загиблого, замовив з нею пам’ятник, дошку меморіальну», — ділиться емоціями медик-ветеран.

Раніше син Василя Зінкевича зізнався, як долучився до лав ЗСУ і чому приховував це від батька.

13
