"Поки будете в реанімації, телефон віддадуть дружині, і вона знайде всіх коханок": головний санлікар Херсонщини креативно закликав вакцинуватися

"Поки будете в реанімації, телефон віддадуть дружині, і вона знайде всіх коханок": головний санлікар Херсонщини креативно закликав вакцинуватися

Головний лікар Херсонської області закликав сильну стать до вакцинації, використавши їхні "слабкості".

Головний санітарний лікар Херсонської області оригінально закликав до вакцинації.

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Креативний заклик робити щеплення Юрій Ромаскевич опублікував на своїй сторінці в фейсбук.

Він акцентував свою увагу на чоловічих "слабкостях".

"Не забувайте, що коли ми покладемо вас в нашу реанімацію, ми віддамо ваші речі і телефон вашій дружині, вона вирахує усіх ваших коханок. Тому, щоб не спалитися, вакцинуйтеся", - написав Юрій Ромаскевич.

Користувачі позитивно сприйняли такий заклик до вакцинації:

Те саме може бути і навпаки.

Аргумент.

Загалом, тепер зрозуміло, хто і чому пішов вакцинуватися першим! І критерії групи ризику тут соціальні, а не фізіологічні!

Покажу чоловікові, який не хоче вакцинуватися.

Це дійсно аргумент, а то смертю лякали.

Нагадаємо, що житель Львова Роман Левчик 13 днів пробув разом із хворим на коронавірус батьком у Львівській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги. Чоловік весь цей час фотографував та ділився враженнями "без прикрас" в Instagram про умови перебування у лікарні та хворих, яких не вдалось врятувати.

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