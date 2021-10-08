"Поки будете в реанімації, телефон віддадуть дружині, і вона знайде всіх коханок": головний санлікар Херсонщини креативно закликав вакцинуватися

Головний лікар Херсонської області закликав сильну стать до вакцинації, використавши їхні "слабкості".
Головний санітарний лікар Херсонської області оригінально закликав до вакцинації.
Креативний заклик робити щеплення Юрій Ромаскевич опублікував на своїй сторінці в фейсбук.
Він акцентував свою увагу на чоловічих "слабкостях".
"Не забувайте, що коли ми покладемо вас в нашу реанімацію, ми віддамо ваші речі і телефон вашій дружині, вона вирахує усіх ваших коханок. Тому, щоб не спалитися, вакцинуйтеся", - написав Юрій Ромаскевич.
Користувачі позитивно сприйняли такий заклик до вакцинації:
- Те саме може бути і навпаки.
- Аргумент.
- Загалом, тепер зрозуміло, хто і чому пішов вакцинуватися першим! І критерії групи ризику тут соціальні, а не фізіологічні!
- Покажу чоловікові, який не хоче вакцинуватися.
- Це дійсно аргумент, а то смертю лякали.
Нагадаємо, що житель Львова Роман Левчик 13 днів пробув разом із хворим на коронавірус батьком у Львівській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги. Чоловік весь цей час фотографував та ділився враженнями "без прикрас" в Instagram про умови перебування у лікарні та хворих, яких не вдалось врятувати.