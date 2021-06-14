"Поки дійде до збирання, посивіти можна": у Кіровоградській області аграрії показали наслідки негоди (відео)

Град і дощ понівечили посіяне на полях.
У селі Великі Трояни Голованівського району Кіровоградської області місцеві аграрії показали наслідки негоди. З полів змило посіви разом із шаром чорнозему.
Відео спаплюжених полів виклали у соцмережі.
"Без слів", - підписав ролик його автор.
На кадрах видно, як колись засіяні поля перетворилися на пустелю. Посіяне змило, а купи землі, вперемішку із залишками граду, завтовшки з пів метра, просто прибило до узбіччя. Негода ледь не повністю зіпсувала майбутній врожай, а отже фермери понесуть втрати.
Користувачі Мережі поспівчували аграріям:
- Це жахіття!
- Дорозорювалися сінокосів і пастівника по самий берег, ось природа і дякує.
- Поки справа дійде до збирання і посивіти можна.
- Співчуваю!
- Треба просом пересівати.
Нагадаємо, що Мелітополь накрила злива. Через це вулиці міста затопило водою та сталися зсуви землі.