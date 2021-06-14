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"Поки дійде до збирання, посивіти можна": у Кіровоградській області аграрії показали наслідки негоди (відео)

"Поки дійде до збирання, посивіти можна": у Кіровоградській області аграрії показали наслідки негоди (відео)

"Поки дійде до збирання, посивіти можна": у Кіровоградській області аграрії показали наслідки негоди (відео)

Град і дощ понівечили посіяне на полях.

У селі Великі Трояни Голованівського району Кіровоградської області місцеві аграрії показали наслідки негоди. З полів змило посіви разом із шаром чорнозему.

Відео спаплюжених полів виклали у соцмережі.

"Без слів", - підписав ролик його автор.

На кадрах видно, як колись засіяні поля перетворилися на пустелю. Посіяне змило, а купи землі, вперемішку із залишками граду, завтовшки з пів метра, просто прибило до узбіччя. Негода ледь не повністю зіпсувала майбутній врожай, а отже фермери понесуть втрати.

Користувачі Мережі поспівчували аграріям:

  • Це жахіття!
  • Дорозорювалися сінокосів і пастівника по самий берег, ось природа і дякує.
  • Поки справа дійде до збирання і посивіти можна.
  • Співчуваю!
  • Треба просом пересівати.

Нагадаємо, що Мелітополь накрила злива. Через це вулиці міста затопило водою та сталися зсуви землі.

 