"Поки дійде до збирання, посивіти можна": у Кіровоградській області аграрії показали наслідки негоди (відео)

Град і дощ понівечили посіяне на полях.

У селі Великі Трояни Голованівського району Кіровоградської області місцеві аграрії показали наслідки негоди. З полів змило посіви разом із шаром чорнозему.

Відео спаплюжених полів виклали у соцмережі.

"Без слів", - підписав ролик його автор.

На кадрах видно, як колись засіяні поля перетворилися на пустелю. Посіяне змило, а купи землі, вперемішку із залишками граду, завтовшки з пів метра, просто прибило до узбіччя. Негода ледь не повністю зіпсувала майбутній врожай, а отже фермери понесуть втрати.

Користувачі Мережі поспівчували аграріям:

Це жахіття!

Дорозорювалися сінокосів і пастівника по самий берег, ось природа і дякує.

Поки справа дійде до збирання і посивіти можна.

Співчуваю!

Треба просом пересівати.

Нагадаємо, що Мелітополь накрила злива. Через це вулиці міста затопило водою та сталися зсуви землі.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання