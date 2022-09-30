Поки НАТО досягатиме консенсусу щодо прийняття України, Зеленський пропонує задіяти "Київський безпековий договір"

Президент України Володимир Зеленський пропонує реалізувати гарантій безпеки для України і всієї Європи згідно з "Київським безпековим договором".

Глава держави пропонує задіяти "Київський безпековий договір" на період, поки країни НАТО досягатимуть консенсусу щодо прийняття України до Альянсу.

Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні.

"Ми розуміємо, що це потребує консенсусу всіх членів Альянсу і тому, поки це буде відбуватись, ми пропонуємо реалізувати наші пропозиції щодо гарантій безпеки для України і всієї Європи згідно з "Київським безпековим договором", що розроблений і представлений нашим партнерам", - сказав президент.

Глава держави наголосив, що "безпека не має альтернатив, але потрібна рішучість, щоб гарантувати її".

"Ми робимо свій визначальний крок, підписуючи заявку України на вступ у пришвидшеному порядку в НАТО", - сказав Зеленський.

Зазначимо, Україна 30 вересня подала заявку на вступ до НАТО за пришвидшеним порядком. Українська армія вже довела, що відповідає усім стандартам Альянсу, тепер залишилась лише юридична складова.

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