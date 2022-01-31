Поки не пізно: коли сплатити податки на нерухомість та доходи 2022 року

Поки не пізно: коли сплатити податки на нерухомість та доходи 2022 року

2022 року українці повинні сплатити податки на квартиру, а також з додатково отриманих доходів. Також декларацію зобов’язані подати ФОП. Читайте в матеріалі ТСН.ua, коли і за що сплачувати податки цього року.

Одній з місцевих рад Податкова служба дала пояснення, до якого часу потрібно подати декларацію і сплатити податки.

Подання декларації 2022: крайній термін

ФОПи повинні до 9 лютого 2022 року подати до Податкової служби декларації, якщо фізична-особа підприємець отримує доходи не лише від підприємницької діяльності (цей термін не торкнеться тих ФОП, які перебувають на спрощеній системі оподаткування). Громадяни, які отримали дохід від незалежної професійної діяльності (артистична, художня, викладацька, освітня діяльність, приватні нотаріуси, бухгалтери, місіонери і т.д.) подають декларацію до 3 травня 2022 року (зазвичай декларація подається до 1 травня, але цього року його змінили через державний вихідний).

Податок на нерухомість 2022: коли потрібно подати декларацію

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Щорічний податок “за зайві метри” прийдеться сплатити тим, хто мешкає один в квартирі площею понад 60 квадратних метрів або в будинку площею понад 120 квадратних метрів. Це потрібно зробити до 1 липня 2022 року за місцем реєстрації. Однак, громадяни, які мають податкову знижку, можуть сплатити до кінця року.

Частину податку на нерухомість можна повернути в випадках, якщо гроші були витрачені на:

виплату відсотків за іпотекою;

оренду житла (лише для переселенців);

медичні послуги.

В таких випадках, декларацію потрібно подати до 31 грудня 2022 року.

Податки 2022 в Україні: коли платити