Поки не пізно: коли сплатити податки на нерухомість та доходи 2022 року

2022 року українці повинні сплатити податки на квартиру, а також з додатково отриманих доходів. Також декларацію зобов’язані подати ФОП. Читайте в матеріалі ТСН.ua, коли і за що сплачувати податки цього року.
Одній з місцевих рад Податкова служба дала пояснення, до якого часу потрібно подати декларацію і сплатити податки.
Подання декларації 2022: крайній термін
- ФОПи повинні до 9 лютого 2022 року подати до Податкової служби декларації, якщо фізична-особа підприємець отримує доходи не лише від підприємницької діяльності (цей термін не торкнеться тих ФОП, які перебувають на спрощеній системі оподаткування).
- Громадяни, які отримали дохід від незалежної професійної діяльності (артистична, художня, викладацька, освітня діяльність, приватні нотаріуси, бухгалтери, місіонери і т.д.) подають декларацію до 3 травня 2022 року (зазвичай декларація подається до 1 травня, але цього року його змінили через державний вихідний).
Податок на нерухомість 2022: коли потрібно подати декларацію
Щорічний податок “за зайві метри” прийдеться сплатити тим, хто мешкає один в квартирі площею понад 60 квадратних метрів або в будинку площею понад 120 квадратних метрів. Це потрібно зробити до 1 липня 2022 року за місцем реєстрації. Однак, громадяни, які мають податкову знижку, можуть сплатити до кінця року.
Частину податку на нерухомість можна повернути в випадках, якщо гроші були витрачені на:
- виплату відсотків за іпотекою;
- оренду житла (лише для переселенців);
- медичні послуги.
В таких випадках, декларацію потрібно подати до 31 грудня 2022 року.
Податки 2022 в Україні: коли платити
- ФОПи за результатами поданої декларації повинні сплатити податки до 21 лютого 2022 року;
- Громадяни, які отримали доходи від незалежної професійної діяльності — до 1 серпня 2022 року;
- Податок “за зайві метри” сплачується до вересня 2022 року.