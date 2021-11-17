Поки п'яна мати відпочивала, втопився її 4-річний син: у Харківській області судитимуть 32-річну жінку

Поки п'яна мати відпочивала, втопився її 4-річний син: у Харківській області судитимуть 32-річну жінку

Жінку звинувачують в злісному невиконанні батьківських обов’язків.

У м. Ізюм Харківської області на міському пляжі втопився 4-річний хлопчик, у цей час його мати була нетверезою. За це жінці загрожує до 5 років позбавлення волі.

Про це повідомили в прокуратурі Харківської області.

За даними слідства трагедія сталась у червні 2021 року на міському пляжі Ізюма. Поки 32-річна жінка була п'яною, втопився її 4-річний син.

Жінку звинувачують в злісному невиконанні батьківських обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило смерть (ст. 166 КК України).

Обвинувальний акт стосовно матері загиблої дитини направлено до Ізюмського міськрайонного суду Харківської області. Жінці загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі.

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