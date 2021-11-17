Поки поліція розшукувала, чоловік вбив жінку на очах у її дітей: подробиці моторошної розправи у Чернігівській області

Поки поліція розшукувала, чоловік вбив жінку на очах у її дітей: подробиці моторошної розправи у Чернігівській області

Підозрюваного у вбивстві розшукує поліція.

У селі Кладьківка Чернігівського району Чернігівської області чоловік на очах у дітей вбив їхню 32-річну матір. Неповнолітні звернулись до правоохоронців, проте копи не змогли знайти адреси, яку ті назвали.

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Про це повідомили в Нацполіції Чернігівської області.

За даними поліції, вбивство сталось в ніч проти 14 листопада. Напередодні о 20:00 до поліції зателефонувала дитина та повідомила, що тато б'є маму. Проте неповнолітня не назвала точної адреси. На місце події прибули правоохоронці, які обійшли кілька будинків, проте не виявили там фактів насильства.

"Поліцейські кілька разів передзвонювали на мобільний телефон, із якого надійшов виклик на 102, адже вулиці з такою назвою у селі не існує. Також у населеному пункті переважно відсутні таблички з назвами вулиць, що ускладнювало пошук", - йдеться у повідомленні.

А вже о 1:35 ночі подзвонив чоловік, який повідомив, що його сусід вбив співмешканку. На місці злочину копи виявили тіло жінки з ознаками насильства. Підозрюваний з місця злочину втік. Поліція заочно повідомила йому про підозру у вбивстві та оголосила його у загальнодержавний розшук. Чоловіка звати Сергій Анатолійович Хаустов, 1977 року народження.

Головне управління Національної поліції в Чернігівській області

Дії поліцейських, які прибули першими, проте не знайшли будинку, оцінить службове розслідування.

Як повідомляє видання "Апельсин", свідками розправи стали діти, віком 4, 7 та 9 років. Саме найстарша дівчинка зателефонувала до поліції.

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