Поки Росія бомбила Україну, Притула і Стерненко з українцями збирали на "помсту": за годину задонатили 12 млн гривень

Волонтери Сергій Притула і Сергій Стерненко, а також мільйони українців під час масштабної 5-годинної повітряної тривоги і ракетної атаки не сиділи склавши руки. Вони збирали на дрони-камікадзе.

Про це у Мережі повідомив волонтер і шоумен Сергій Притула.

"Друзі, збираємо на помсту! Ми планували з Сергієм Стерненком розпочати цей збір 12 жовтня, але бункерний виродок вніс свої корективи. Розпочинаємо вже. Збираємо на українські дрони-камікадзе RAM ІІ UAV. Буде бавовна. Буде боляче. Чим більше зберемо, тим більше їх буде!", - написав він.

Українці активно заходилися донатити на "помсту". Менш як за годину лише на рахунок Сергія Стерненка українці перерахували 12 млн гривень.

"Тільки у мене в банці вже є 12 мільйонів за трохи більше ніж годину", - написав Сергій Стерненко.

Нагадаємо, що раніше українці збирали кошти на народні "байрактари". За кілька днів було зібрано грошей на 3 турецькі безпілотники". Виробник "байрактарів" подарував їх безкоштовно українському народу, а на зібрані кошти Україна придбала один супутник, який зможуть використовувати до кінця його "життя". Також компанія ICEYE надала у користування "сузір’я" із понад 30 своїх супутників на рік.

Читайте також: