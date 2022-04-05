"Поки що ми не отримали перелік тих країн, які готові 100% включитися за нас" - Зеленський про гарантії безпеки і перемовини з Росією

"Поки що ми не отримали перелік тих країн, які готові 100% включитися за нас" - Зеленський про гарантії безпеки і перемовини з Росією

Президент повідомив, що Україна відкинула ультиматуми Росії, а в Кремлі зрозуміли, що вони тут не працюють.

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з українськими журналістами. Він зауважив, що зараз Україна вирішує питання з гарантами безпеки.

"Можливіть до перемовин ми будемо спиймати як виклик свій людський, а якже тепер після Бучі?Всі розуміють, що пробачення цьому немає. Кожна така трагедія, така Буча, буде бити по руках, щодо тих чи інших перемовин. Все одно треба буде знаходити можливості для таких кроків.

З тих пунктів, з якими прийшла Росія на перемовини, всі зрозуміли, що їхні ультиматуми виконувати ніхто не буде. Є актуальні питання - питання гарантій безпеки, для нас там є важливі пункти - хто ці люди, наскільки це буде виконуватися. Все це обговорюється на рівні радників та лідерів цих держав. З Польщею почали цю роботу, Італія хоче доєднатися. Перший етап - коло цих гарантерів і що вони готові нам гарантувати. Поки що ми не отримали перелік тих країн, які готові 100% включитися за нас.

Поки що всю цю історію ми не склали, бо не було зустрічі з нами усіх радників, окрім зустрічі з РФ. Цієї зустріі в Україні ще не відбулося. Якщо це відбудеться, тільки тоді з розумінням цих гарантій безпеки, ми зможемо продовжувати цей перший кейс перемовин", - сказав Зеленський.

Він додав, що пункти Росії, щодо денацифікації та демілітарізації взагалі не розглядають.

Нагадаємо, що Україна домовилася, що буде створена спільна з Єврпейським Союзом комісія, яка буде розслідувати злочини російської армї в Київській області. Про це президент Володимир Зеленського сказав 5 квітня в інтерв’ю українським ЗМІ. За його словами, країна буде діяти за законодавством, адже живе у "цивілізованому світі".