Поки у соцмережах поширюють меми про НЛО, українські військові збили дрони-камікадзе на Сході

Повітряні Сили доповіли про знищення іранських безпілотників.
Поки соцмережі потішаються мемами з летючими тарілками про спалахи та заграву у небі над Київщиною, інтенсивна бойова робота Повітряних Сил по БпЛА "Shahed-136/131" триває на південно-східному напрямку у зоні відповідальності повітряного командування "Схід".
Про це повідомляють Повітряні Сили у повідомленні у соціальних мережах.
Зокрема, збито близько десяти "шахедів".
«Деталі – пізніше!», - читаємо у повідомленні.
Спалахи над Києвом: що відомо
Нагадаємо, що раніше ТСН.ua зібрав усе, що відомо про дивні спалахи у небі на Київщині.
Також у Повітряних Силах назвали свою версію спалахів над Києвом. За попередньою інформацією спалахи на містом Київ близько 22.30 19 квітня 2023 року пов’язані із падінням супутника/метеорита.