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Поки у соцмережах поширюють меми про НЛО, українські військові збили дрони-камікадзе на Сході

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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Поки у соцмережах поширюють меми про НЛО, українські військові збили дрони-камікадзе на Сході

Українські військові продовжують знищувати ворожі летючі об'єкти / Фото: ТСН.ua

Повітряні Сили доповіли про знищення іранських безпілотників.

Поки соцмережі потішаються мемами з летючими тарілками про спалахи та заграву у небі над Київщиною, інтенсивна бойова робота Повітряних Сил по БпЛА "Shahed-136/131" триває на південно-східному напрямку у зоні відповідальності повітряного командування "Схід".

Про це повідомляють Повітряні Сили у повідомленні у соціальних мережах.

Зокрема, збито близько десяти "шахедів".

«Деталі – пізніше!», - читаємо у повідомленні.

Спалахи над Києвом: що відомо

Нагадаємо, що раніше ТСН.ua зібрав усе, що відомо про дивні спалахи у небі на Київщині.

Також у Повітряних Силах назвали свою версію спалахів над Києвом. За попередньою інформацією спалахи на містом Київ близько 22.30 19 квітня 2023 року пов’язані із падінням супутника/метеорита.

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Дата публікації
Перегляди
290
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