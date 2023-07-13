Поки Україна не стане членом НАТО, союзники гарантуватимуть їй безпеку – Байден

Байден ще раз підкреслив, що жодна країна не може приєднатися до НАТО, якщо йде війна, інакше НАТО теж перебувало б у стані війни.

Президент США Джо Байден підтвердив, що союзники України домовилися гарантувати безпеку України до її вступу до Альянсу.

Про це Байден сказав у четвер під час поїздки до Фінляндії на спільній пресконференції з фінським президентом Саулі Нііністьо, передає кореспондент "Укрінформу".

"Ми ясно дали зрозуміти президенту Зеленському, що не чекатимемо остаточного рішення про вступ до НАТО, аби взяти на себе зобов'язання щодо забезпечення довгострокової безпеки України", – сказав він.

Байден нагадав, що лідери G7 виступили з новою спільною декларацією про підтримку України. "Я був радий бачити, що декларацію негайно підтримали північні країни (Європи)", – сказав він, додавши, що до неї можуть долучатися будь-які країни "для ведення переговорів щодо двосторонніх угод про безпеку з Україною, поки вона офіційно стане членом НАТО".

Президент США зазначив, що країни НАТО підтвердили "непохитну підтримку хороброго народу України, який захищає свою країну від жорстоких і нелюдських нападів Росії".

За словами Байдена, союзники і партнери США по всьому світу розуміють, що "це не тільки боротьба за майбутнє України, ідеться про суверенітет, безпеку і свободу як таку".

"Я хочу, щоб ви подумали про те, що сталося б, якби ми нічого не зробили", – сказав він.

Союзники також погодилися скасувати План дій щодо членства в НАТО, який зазвичай необхідний для вступу, "і просто створили шлях до членства для України", зауважив він, відзначивши прогрес Києва на шляху демократичних перетворень.

Байден ще раз підкреслив, що жодна країна не може приєднатися до НАТО, якщо йде війна, інакше НАТО теж перебувало б у стані війни.

Нагадаємо, 12 червня у Вільнюсі завершився саміт НАТО. Країни ухвалили декларацію про допомогу Україні та скасували для неї ПДЧ. За словами президента Володимира Зеленського, українська делегація привезла з собою абсолютно нові гарантії безпеки.

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