Поки в Москві поклонялися царю, Україна вже заклала основи суверенної, вільної та цивілізованої країни - Міністерство культури

Поки в Москві поклонялися царю, Україна вже заклала основи суверенної, вільної та цивілізованої країни - Міністерство культури

Проте ще 1710 року українець, гетьман Пилип Орлик створив першу в Європі модель вільної, незалежної держави.

Росія намагається переконати увесь світ в тому, що України як держави ніколи не існувало, передає Міністерство культури та інформаційної політики України.

У 1710 році український гетьман Пилип Орлик створив першу в Європі модель вільної, незалежної держави - в цій Конституції було прописано поняття «вільного народу», основи демократії та правосуддя, антикорупційні та соціальні засади.

Тож поки в Москві вклонялися цареві, Україна вже заклала основи суверенної, вільної та цивілізованої країни, нагадує державний Центр стратегічних комунікацій.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що питання статусу окупованих територій Луганської та Донецької областей обговорюватимуть Зеленський і Путін.

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