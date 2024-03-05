Поки Захід лякає Путіна розміщенням військ в Україні, ЗСУ ледь зводять кінці з кінцями — ЗМІ

Поки політики та ЗМІ на Заході зосереджені на дискусії навколо можливого розгортання військ НАТО в Україні, що спричинило нову хвилю погроз з боку Москви, сили Києва продовжують вести виснажливі бої проти росіян, стикаючись з критичною нестачею боєприпасів та озброєнь.

Українські військові намагаються утримати довгу лінію фронту на півдні та сході країни від триваючих — і часом шалених — нападів росіян. Підрозділам дедалі більше не вистачає живої сили, і їм все ще відмовляють у західних боєприпасах і сучасному озброєнні, яке життєво необхідне ЗСУ. Водночас останні події, зокрема що стосуються ймовірного розміщення військ НАТО в Україні, викликали нові ядерні погрози Путіна і відвернули увагу світу від справді важливого.

Про це пише Newsweek.

"Найбільша гостра небезпека все ще існує на передовій в Україні. Дефіцит боєприпасів величезний, а тиск Росії інтенсивний. Захід паралізований страхом. Наразі всі "червоні лінії", які ми перетнули, не принесли Армагедону, якого ми так боїмося", — сказав анонімний європейський дипломат.

Інший європейський чиновник, який також побажав залишитися анонімним припустив, що Москва насамперед хоче використати стурбованість альянсом для подальшого стримування західної допомоги Києву.

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"Я сумніваюся, що ви можете змінити розрахунки Росії, просто відправивши тренерів до України. Я впевнений, що росіяни дуже добре знають, хто що робить в Україні", - сказав він.

"Україні потрібні боєприпаси та протиповітряна оборона, на цьому має бути зосереджено безпосередню увагу", - додав чиновник.

Сам же президент Володимир Зеленський та високопосадовці України наполегливо закликають до збільшення кількості зброї та швидкості і регулярності її постачання.

"Утримання України в умовах штучного дефіциту озброєнь, зокрема в дефіциті артилерії та далекобійності, дозволяє Путіну адаптуватися до нинішньої інтенсивності війни", — сказав президент.

Водночас російські війська продовжують наступати уздовж південного Запорізького фронту, намагаючись повернути під свій контроль території, які ЗСУ звільнили влітку 2023-го.

Олександр Мережко, депутат українського парламенту та голова комітету у закордонних справах цього органу, сказав Newsweek , що Київ віддасть перевагу боєприпасам, а не "західним черевикам на землі".

"Нашим союзникам краще надіслати достатньо зброї, а не посилати війська. У мене таке відчуття, що це не відволікає увагу від теми військової допомоги. Навпаки, наші західні союзники будуть більше зацікавлені в наданні Україні більшої військової та матеріальної допомоги, а не в посиланні своїх військ", - сказав він.

"Заява президента Макрона справді важлива, оскільки вона відповідає "стратегічній неоднозначності", яка змушує Кремль так нервувати та навіть істерити. Психологічно важливо показати Кремлю, що "всі варіанти на столі". Це дезорієнтує Путіна і робить його менш впевненим", — додав Мережко.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон розкритикував ініціативу про передавання мільйону снарядів Україні від ЄС. Він заявив, що таке зобов'язання було необачним з боку Європейського Союзу, адже на той момент у них не було цього мільйона боєприпасів.

Після цього президент Польщі Анджей Дуда підтримав свого французького колегу і заявив, що постачання боєприпасів для Збройних сил України мають бути значно збільшені, адже це дуже важливо.

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