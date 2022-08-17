"Поки зламати суперника не вдалося": військовий експерт про просування окупантів на сході та розірвання ЗСУ іхнього логістичного ланцюга

Вже за кілька днів буде пів року, як в Україні триває війна.

Російські окупанти щодня здійснюють 700-800 обстрілів позицій ЗСУ, використовуючи щоденно близько 6 тисяч снарядів.

Про те, чи є в Україні шанс "зломити запаси РФ" окупантів в ефірі телеканалу Freedom розповів ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко.

"Характеристика "зламати" - могла б бути реалізована, якби були зупинені наступальні дії противника у другій стратегічній наступальній операції на півдні і сході. Поки нам це не вдалося, ми проводимо оборонні дії. Ми бачимо що повільно, але просування противника є. Причиною цьому є недостатня кількість сучасного озброєння і техніки, незважаючи на героїчний супротив наших Збройних сил. Особливо хочеться вклонитися піхоті, яка виконує завдання під постійним завданням ударів ствольною артилерією, систем залпового вогню, а також ударною авіацією противника", - зазначив Ігор Романенко.

Він додав, що зрушення в України щодо псування логістики окупантів останнім часом великі, зокрема останні 3 дні у Криму багато про що говорять..

"Склади з боєприпасами теж дуже важливі, оскільки перервати логістичний ланцюг постачання озброєння та снарядів дуже важливо. І на окремих напрямках інтенсивність обстрілу наших позицій за рахунок зменшилася в рази - до 10 разів. В умовах того, що в нас менше озброєння і менший потенціал, ми навчилися ефективніше і по максиму використовувати те озброєння, яке є, і це відрізняє наші Збройні сили і дії їхнього керівництва від дій противника, який використовує ще радянські методи такі як "навал", як це було у Сєвєродонецьку. Сил у них достатньо зосереджувати велику кількість сил і техніки на вузьких ділянках, завдаючи артилерійських ударів із землі та авіаударів - з повітря, і таким чином проламуючи нашу оборону на окремих ділянках і просто зносячи з землі населені пункти", - сказав Ігор Романенко.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов припустив, що країна-окупантка Росія може готувати масований ракетний удар на 24 серпня. За його словами, зменшення інтенсивності ракетних ударів окупантів по Україні, яке зараз спостерігається, може свідчити про підготовку Росії до Дня Незалежності України.

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