Покинула з двома дітьми: на Закарпатті чоловік через суд визнав свою дружину покійною

Жінка в 2016 році виїхала в Азербайджан.
У м. Берегове Закарпатської області чоловік через суд визнав померлою свою дружину. Вона покинула його в 2016 році та поїхала в Азербайджан до знайомого із Facebook.
Про це йдеться у рішенні Берегівського районного суду.
Чоловік звернувся до суду, щоб визнати свою дружину мертвою, бо самостійно виховує двох малолітніх дітей та не може отримати матеріальну допомогу від держави. У позовній заяві він пояснив, що в 2008 році познайомився з жінкою та почав із нею жити в цивільному шлюбі. У пари народилось двоє дітей. Проте у 2015 році жінка почала спілкуватись у Facebook з іншим чоловіком. Також вона докоряла йому тим, що він мало заробляє та не цікавилась дітьми.
У 2016 році жінка забрала усі заощадження родини (1500 доларів США, 450 євро, 20000 гривень) та із Борисполя полетіла в Азербайджан. У 2017 році жінку позбавили батьківських прав. Чоловік звертався у поліцію, проте правоохоронці не можуть встановити, де перебуває дружина заявника.
Суддя врахував аргументи чоловіка та визнав його дружину покійною.
Нагадаємо, вінницький пенсіонер мусив доводити у суді, що він живий
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