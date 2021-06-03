Покинули дружина та син, був у депресії: на Волині чоловік закрився в авто та підпалив себе

Чоловік сів у авто, облив себе бензином та підпалив.

Поблизу села Жидичин Волинської області на березі водойми місцеві рибалки знайшли спалене авто, у якому було тіло людини. Правоохоронці встановили, що чоловік вчинив самоспалення.

Про це повідомляє 12kanal.com.

У поліції розповіли, що загиблий сам себе вбив, оскільки двері його авто були зачинені зсередини, а поруч із останками стояла каністра із бензином. Старша дізнавачка сектору дізнання Луцького РВП Вікторія Піхоцька додала, що за цим фактом відкрито кримінальне провадження.

У селі Жидичин, де жив загиблий, місцеві жителі розповіли, що раніше чоловіка покинула дружина та син. Також у нього горів будинок, який сусіди допомогти йому відновити. Один із знайомих покійного розповів, що чоловік був у депресії, він важко переживав розлуку з дружиною та сином, а також зловживав алкоголем.

Староста села Жидичин позитивно відгукується про покійного. Вона каже, що чоловік був порядним та працьовитим.

“Загиблий тримав худобу, собак розводив, коні, жодних скарг на нього не надходило ніколи”, – каже староста Жидичина Галина Матвіюк.

Обставини трагедії розслідує поліція.

Нагадаємо, поблизу Луцька виявили спалене авто із тілом.

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