Покинути Україну у складі спортивної команди: чоловік вигадав схему для ухилянтів (фото)

Нацполіція виявила та знешкодила оборудку з уникнення мобілізації.

Нацполіція знешкодила чергову схему уникнення мобілізації, яку вигадав 46-річний житель Харківської області.

Про це йдеться у повідомленні Національної поліції.

За 5 500 доларів шахрай запропонував чоловіку призовного віку оформити військово-облікові документи та забезпечити членство в Українській федерації карате, щоб надалі виїхати з країни у складі спортивної делегації.

Нацполіція знешкодила чергову схему уникнення мобілізації

Аванс зловмисник вирішив сам не отримувати. Він відправив на зустріч посередника — колишнього міліціонера.

Нацполіція знешкодила чергову схему уникнення мобілізації

Оперативники ДВБ спільно зі слідчими поліції затримали його під час отримання 4 000 доларів.

Нацполіція знешкодила чергову схему уникнення мобілізації

Нагадаємо, стало відомо, що у Могилеві- Подільському на Вінниччині затримали 24 річного хлопця і двох парубків, яких він намагався переправити через кордон.

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