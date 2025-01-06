Покинути Україну у складі спортивної команди: чоловік вигадав схему для ухилянтів (фото)

Нацполіція виявила та знешкодила оборудку з уникнення мобілізації.
Нацполіція знешкодила чергову схему уникнення мобілізації, яку вигадав 46-річний житель Харківської області.
Про це йдеться у повідомленні Національної поліції.
За 5 500 доларів шахрай запропонував чоловіку призовного віку оформити військово-облікові документи та забезпечити членство в Українській федерації карате, щоб надалі виїхати з країни у складі спортивної делегації.
Аванс зловмисник вирішив сам не отримувати. Він відправив на зустріч посередника — колишнього міліціонера.
Оперативники ДВБ спільно зі слідчими поліції затримали його під час отримання 4 000 доларів.
Нагадаємо, стало відомо, що у Могилеві- Подільському на Вінниччині затримали 24 річного хлопця і двох парубків, яких він намагався переправити через кордон.
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