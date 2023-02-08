Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Покинутий малюк майже пів року живе у пологовому будинку Закарпаття: батькам до нього байдуже (фото)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
1527
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Покинутий малюк майже пів року живе у пологовому будинку Закарпаття: батькам до нього байдуже (фото)

Фото: Мукачівська міська рада

Немовля народилося з екстремально малою вагою, але тепер не має проблем зі здоров’ям — харчується та розвивається нормально.

У пологовому відділенні комунальної лікарні Святого Мартина у місті Мукачеві Закарпатської області батьки покинули новонародженого хлопчика. Він народився ще 15 вересня 2022 року з екстремально малою вагою — менш ніж 1,5 кг. Відтоді пологовий будинок став його домом, а батьки перестали його навіть провідувати.

Як повідомили на сайті Мукачівської міської ради, подальшою долею хлопчика буде опікуватися служба у справах дітей. 

Одразу після народження малюка рятували в реанімації. Коли ж хлопчик набрав вагу,  його перевели у відділення постінтенсивної терапії та виходжування новонароджених. Тут він перебуває дотепер, хоча більше немає проблем зі здоров’ям - добре харчується та розвивається.

Мати дитини навідувала його всього кілька разів, востаннє — на початку грудня. Відтоді батьки малюка перестали виходити на зв’язок, а інші родичі його долею не цікавляться.

Відомо, що це вже не перша дитина в цій сім’ї. 

За словами лікарів пологового відділення, за чутками, батьки дитини виїхали за кордон і невідомо, коли збираються повернутися.

Нагадаємо, раніше львівські лікарі врятували немовля, у якого ще до народження діагностували рідкісну пухлину куприка – тератому розміром з голову дитини.   

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1527
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація