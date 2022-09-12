Покладення чесного Пояса Пресвятої Богородиці: 13 фактів про церковне свято

13 вересня Церква святкує покладення чесного Пояса Пресвятої Богородиці. Святиня зберігається у афонському монастирі Ватопед і цього дня тут проводять панігір. ТСН.ua зібрав 13 цікавих фактів про Пояс Пресвятої Богородиці, які ви могли не знати.

За церковними переказами, після успіння (смерті) тіло та душа Діви Марії вознеслися на Небо. А тому Церква замість мощей святої вшановує її пояс (ризу). В XII столітті було встановлене окреме свято - Покладення чесного Пояса Пресвятої Богородиці.

Що повинен кожен православний християнин знати про чесний Пояс Пресвятої Богородиці:

Пояс Пресвятої Богородиці (грецькою мовою "Ζώνη τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου") - це велика святиня, яка колись належала Діві Марії. За переказом, Богоматір сама сплела собі пояс, використовуючи верблюжу шерсть. Після успіння Богородиці, святиня зберігалася у апостола Фоми, адже Діва Марія сама дала йому цю річ. Під час поховання Богоматері апостол не був присутній, а прийшов до Єрусалиму лише через три дні. Гробницю відкрили, щоб Фома міг попрощатися зі святою, однак вона виявилася порожньою. В гробниці лежав лише одяг Діви Марії. На третій день після цього Богородиця явилася всім апостолам і сказала "Радійте! - бо Я з вами на всі дні!". А апостолу Фому кинула з Неба свій Пояс. До кінця IX - початку X століття святиню зберігали в золотому ковчезі, який вперше відкрили для Зої, дружини імператора Лева Мудрого, з благословіння Патріарха. Вона була біснуватою і після довгих молитв імператор дізнався, що зцілити дружину можна лише тоді, коли прикласти до її тіла Пояс Пресвятої Богородиці. Все так і збулося. Імператриця Зоя була так вдячна Діві Марії, що вишила весь Пояс золотими нитками. В той же час духівник імператора, святий Євфремій, та Патріарх Константинопільський склали Слово на "честь Пресвятої Діви Богородиці, на пам'ять про диво, яке сталося від її Пояса, з милосердя, благодаті та людинолюбства Того, Хто народився від Неї". В X столітті чесний Пояс Богородиці розрізали на частини. Їх передали в обителі різних країн світу, зокрема, Грузії, Кіпру, Болгарії і на Святу Гору (монастир Ванопед). Святкування на честь Покладання чесного Пояса Пресвятої Богородиці встановили в XII столітті і за старим стилем воно припадало на 31 серпня. Візантійські імператори завжди брали з собою у походи ту частину Пояса, яка зберігається в монастирі на Афоні. Під час одного з таких походів болгари відвоювали частину Пояса у візантійців. Святиню повернув на Святу Гору в XIV столітті сербський князь Лазар Хребелянович, який був останнім незалежним правителем Сербії. Сербська Православна Церква канонізувала його як великомученика. 1864 року в Константинополі бушувала епідемія холери. В місто вирішили доставити Пояс Пресвятої Богородиці і хвороба відразу пішла, не забравши життя жодного з заражених. Один грек тоді попросив принести святиню до його дому, де лежав хворий маленький син. Однак, коли Пояс принесли, хлопчик вже помер. Святиню приклали до його тіла і він воскрес. На Святій Горі всіх тих, хто живе в монастирі Ватопед називають "святопоясниками". Ченці виготовляють невеликі пояски, прикладають їх до частин чесного Пояса Пресвятої Богородиці, а потім передають паломникам. Якщо помолитися Богоматері і прикласти до тіла такий поясок, можна отримати зцілення від хвороби.

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