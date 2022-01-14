Покладіть у кишеню ніж та цвях: як ловити рибу взимку і не потонути

Покладіть у кишеню ніж та цвях: як ловити рибу взимку і не потонути

Пересуватися по льоду, товщина якого менше 7 сантиметрів — небезпечно.

В Україні за два тижні 2022 року на водоймах ледь не загинуло 15 людей. Трагедій вдалося уникнути завдяки рятувальникам.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

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За даними надзвичайників, найчастіше нещасні випадки на воді трапляються через нехтування правилами безпеки. Пересуватися по льоду, товщина якого менше 7 сантиметрів — небезпечно.

“Йдучи на риболовлю, не забудьте обов’язково взяти телефон, а також покласти у кишеню два великих цвяхи або ніж — з їх допомогою легше буде вибиратися на кригу, якщо провалився”, — радять надзвичайники.

Крім того, не потрібно пробивати багато лунок, якщо ви ловите рибу на невеликій водоймі. Відстань між ними має бути більшою за 5—6 сантиметрів.

Товщину льоду краще перевіряти за допомогою плішні: якщо після першого удару з'являється вода, виходити на кригу заборонено.

З метою безпеки з собою також необхідно взяти мотузку завдовжки 15—20 метрів з петлею на одному кінці та невеликим вантажем до 500 грамів на іншому.

На кризі також забороняється стрибати та бігати.

Якою має бути товщина льоду

Для пішого пересування — понад 7 сантиметрів.

Для лову риби — понад 10 сантиметрів.

Для пересування на снігоході — понад 12 сантиметрів.

Для пересування легковим автомобілем — близько 30 сантиметрів.

Для пересування позашляховиком — близько 38 сантиметрів.

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