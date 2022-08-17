Покладіть в кухонну раковину кульки з фольги і ви забудете, що таке засмічення труб

Час від часу кожен стикається з проблемою засмічення труб. Буває, що вирішити її лише за допомогою спеціальних засобів, недостатньо. Але існує один лайфхак, який допоможе провести профілактику засмічення труб. Читайте про це в матеріалі ТСН.ua.

Про цікавий трюк, який допоможе забути про засмічення труб на кухні, розповіли на каналі "Дача. Сад та город".

Що потрібно робити, щоб позбутися засмічення труб

Вам знадобиться звичайна фольга, яку можна придбати в будь-якому магазині чи супермаркеті. З неї потрібно сформувати три невеликі кульки. Розмір підбирайте такий, щоб вони могли легко потрапити в злив через отвори.

Кульки з фольги потрібно покласти в раковину та тримати їх, поки миєте посуд, м'ясо, овочі чи проводите будь-які інші маніпуляції.

Чому це працює

Коли ви відкриваєте кран і починає литися вода, кульки з фольги рухаються в решітці зливу. Тим самим вони не дають різним відходам потрапляти туди. Завдяки таком простому лайфхаку ви будете значно рідше прочищати труби на кухні від сміття.

Однак потрібно пам'ятати, що сифон все-рівно потрібно час від часу очищати від бруду, який там накопичився. Навіть якщо ви користуєтесь побутовою хімією і промиваєте раковину регулярно.

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