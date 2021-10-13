Поклала доньку у пакет і викинула на смітник: матір, що вбила немовля, звільнили від покарання

Поклала доньку у пакет і викинула на смітник: матір, що вбила немовля, звільнили від покарання

Тіло дитини знайшли на сміттєзвалищі.

Мешканку Черкаської області, яка спричинила смерть своїй новонародженій донці, звільнили від відбування покарання. Жінку було засуджено за умисне вбивство своєї дитини до двох років умовного ув'язненя. Але після того, як вона не вчиняла злочинів впродовж одного року іспитового терміну, її звільнили від відбування покарання.

Про це йдеться в ухвалі Смілянського суду Черкаської області.

Жорстоке вбивство жінка вчинила у грудні 2019 року в одному із сіл Черкаського району. За даними слідства, жінка, яка вже має двох дітей та чоловіка, на початку грудня вдома народила дівчинку. Немовля породілля загорнула в штани та поклала до поліетиленового пакету і залишила у місці для вивезення сміття на території власного дому.

Чоловік обвинуваченої вивіз сміття на місцеве сміттєзвалище, де згодом і виявили тіло дитини.

Як встановила експертиза, дитина народилася доношеною і живою, але її матір не надала новонародженій донці необхідного післяпологового піклування для збереження її життя. Причиною смерті стала меконіальна аспірація, що спричинила удушення.

Жінка під час суду вину визнала, але від надання показів відмовилася.

Тоді суд призначив їй умовний термін покарання, і розцінив як пом'якшувальні обставини утримання двох малолітніх дітей.

Нагадаємо, у Житомирі жінку звинувачують у вбивстві немовляти.

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