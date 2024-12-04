Поклала немовля у пакет: у Харкові жінку засудили за вбивство власної дитини

У Харкові 38-річну жінку засуджено за вбивство власної новонародженої доньки. У суді жінка заперечувала свою провину.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Як з'ясувало слідство, у листопаді 2022 року жінка народила дитину самостійно вдома без медичної допомоги. Відразу після пологів вона помістила немовля у полімерний пакет, зав'язала його, обмеживши доступ до повітря. Внаслідок цього дитина померла.

"У судовому засіданні жінка вину не визнала. Пояснила, що дійсно народила вдома дитину, ножицями перерізала пуповину, поклала немовля до пакета, а сама пішла відпочивати у кімнату та чекати співмешканця", - йдеться в повідомленні

За результатами психіатричної експертизи, жінка усвідомлювала свої дії та могла ними керувати. Суд визнав її винною в умисному вбивстві, призначивши покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Житомирщині жінка вбила чоловіка через "несмачний борщ".

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