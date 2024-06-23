"Поклала тіло до валізи і залила бетоном": за вбивство дитини у Кривому Розі затримали матір

За жорстоке вбивство 10-річної донькі горе-матері загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне увʼязнення.

У Кривому Розі затримали жінку, яку підозрюють у жорстокому вбивсті власної дитини – 10-річної дівчинки.

Про це передає Нацполіція.

Матір дівчинки звернулася до поліції 20 червня та повідомила, що дві години тому її донька пішла з дому та не повернулася. Для пошуків зниклої була розгорнута пошукова операція. Були залучені понад 50 правоохоронців, волонтери, кінологи, рятувальники та курсанти. Поліцейські переглянули записи з камер відеоспостереження, опитали родичів, сусідів та можливих свідків, оглянули місцевість за допомогою дрону. Орієнтування з прикметами зниклої було розміщене на зупинках громадського транспорту, магазинах, у парках та в людних місцях.

На жаль, жоден з цих заходів не дав успішного результату – за два дні дівчинку розшукати не вдалося. Правоохоронці встановил, що її матір приховує вбивство.

Як виявилося, 15 червня під час сварки жінка жорстоко вбила власну доньку. Для приховання слідів злочину горе-матипоклала тіло до валізи, вивезла на дачу, перенесла до погребу та залила бетоном. 22 червня поліцейські знайшли тіло дівчинки.

Валіза, в якій перебувало тіло дівчинки / Фото: Національна поліція України

Цього ж дня 40-річну жінку затримали. Їй повідомили про підозру за скоєння умисного вбивства малолітньої дитини. Жінці загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне увʼязнення.

Раніше повідомлялося, що під Полтавою виявили тіло 12-річної дівчинки.

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