Поклали обличчям в асфальт: МВС досі шукає невідомих у формі, які влаштували "розбірки" з поліцією

В МВС додатково прокоментували гучний інцидент на одному з блокпостів на в’їзді до Харкова.

У соцмережах було оприлюднено відео, де невідомі у військовій формі на великій швидкості під’їзжають до блокпоста, погрожують правоохоронцям зброєю, наказають від’єднати магазини від автоматів та кладуть правоохоронців обличчям на дорогу. Після цього невідомі кажуть, що, начебто, таким чином проводять перевірки.

"Ми тренуємося щодня, щоб ви тут спокійно стояли, щоб ви перевіряли, щоб жодна ДРГ сюди не зайшла. Ви маєте нам допомагати, а не шукати серед нас ворогів, почули?", – йшлося на відео.

У Харкові невідомі у військовій формі влаштували скандал з поліцейськими

"Зараз з’ясовується ситуація. Все, що ми можемо про тих, хто вчинив це на блокпосту – це особи у військовій формі. Відповідно зареєстровано кримінальне провадження, ми розбираємось. Проводиться комплекс заходів для того, щоб встановити особи цих громадян та їхні мотиви. Однак нас ніхто не попереджав, якщо це були якісь навчання (їх проведення поки ніхто не підтверджує – Ред.)", – розповіла в коментарі для ТСН.ua директор департамента комунікації МВС України Мар'яна Рева.

Своєю чергою, наші джерела у військовій розвідці повідомили, що на цій території, де стався інцидент, останніми днями не проводилось військових навчань, тому розвідникам достеменно не відомо про тих, хто таким чином "захопив" блокпост. Не виключено, що це могла бути раптова самовільна перевірка з боку якогось окремого військового підрозділу.

Гучна історія на одному з блокпостів біля Харкова

Нагадаємо, 29 вересня близько 15:00 до одного з блокпостів на виїзді з Харкова під'їхали чотири позашляховика.

У поліції Харківської області розповіли, що з позашляховиків вийшли чоловіки у військовій формі. Вони погрожували вогнепальною зброєю усьому зведеному загону, до складу якого входять поліцейські, прикордонники, нацгвардійці, представник військової служби правопорядку.

Чоловіки вимагали припинити перевірки та огляди їх транспортних засобів під час проїзду через блокпости. Після короткої суперечки вони поїхали з місця інциденту.

Слідчі внесли відомості в ЄРДР за ст "погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу".

Нагадаємо, що 26 травня цього року суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир збив на блокопсту 23-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка. Від отриманих травм той загинув на місці аварії. У загиблого залишилися дружина та троє дітей.

Читайте також: