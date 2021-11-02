Поклали в сумку та викинули на території заводу: у Тернопільській області знайшли немовля (фото)

Поклали в сумку та викинули на території заводу: у Тернопільській області знайшли немовля (фото)

Поліція розшукує батьків дитини.

У селищі Товсте Чортківського району Тернопільської області знайшли немовля, яке невідомі поклали у сумку та викинули на території закинутого молокозаводу.

Про це повідомили в Нацполіції Тернопільської області.

Немовля знайшла перехожа. Жінка почула плач дитини, а коли підійшла ближче, то побачила сумку, в якій була дитина. Місцева жителька забрала дитину в тепле приміщення та викликала поліцію.

За даними правоохоронців, дитина народилась добу тому. Це - хлопчик. Немовля здорове, проте у нього діагностували переохолодження.

ГУ Національної поліції в Тернопільській області

Поліція розшукує батьків дитини. Відкрито провадження за ч.2 ст. 135 (залишення в небезпеці, матір'ю стосовно новонародженої дитини, якщо матір не перебувала в обумовленому пологами стані) Кримінального кодексу. Санкція цієї статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

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