"Покликав підкріплення - п'ятеро друзів": з'явилося відео з супермаркета в Чернігові, де до смерті побили поліцейського

У конфлікт працівники магазину вирішили не втручатися.

У соціальних мережах з'явилося відео з камер спостереження супермаркету в Чернігові, де між молодими людьми і двома поліцейськими стався конфлікт.

Ролик опублікували в телеграм-каналах.

На кадрах видно, як декілька людей тягнуть по магазину чоловіка і залишають його біля кас. Після чого наносять йому удари по обличчю і намагаються підняти на ноги. Однак поліцейський пручається і не встає.

За всім цим з боку спостерігають відвідувачі супермаркету, а також охорона і касири, які в цей час продовжували "відпускати" клієнтів. В кінці ролика молоді люди виходять з магазину, а чоловік продовжує лежати на підлозі.

В описі до відео користувачі написали, що поліцейських молоді люди побили після того, як один з них спробував з'ясувати з копом відносини в форматі "1 на 1".

"Один з них програв в рівній битві, а потім покликав підкріплення в особі п'яти друзів, які взялися натовпом бити поліцейських", — повідомляється в публікації.

У коментарях до відео користувачі бурхливо відреагували на інцидент і попросили об'єктивного розслідування справи.

Нагадаємо, що начебто почалося все з того, що чоловіки зробили зауваження компанії, яка галасувала в магазині. Відомо, що перехожі помітили уже двох непритомних, жорстоко побитих людей просто на тротуарі.

Новини України: з'явилося відео з камер спостереження супермаркету в Чернігові, де побили поліцейських

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