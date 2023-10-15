"Поклоняйся": у Дніпрі однолітки знущалися з дівчини, поставивши її на коліна (відео)

У Дніпрі підлітки знущалися з дівчини, поставивши її на коліна: від неї вимагали вибачення, а потім вдарили по обличчю. Випадок булінгу вже перевіряють правоохоронці.

Відео поширив Телеграм-канал "Дніпро Оперативний".

На інцидент уже відреагували у правоохоронних органах.

Інцидент стався на проспекті Олександра Поля, неподалік місцевих шкільних закладів.

На відео дівчина зі світлим волоссям стоїть на колінах перед своїми однолітками та вибачається нібито за слова, що сказала про матір іншої.

"Поклоняйся", – каже їй одна з дівчат.

Також там видно, як дівчина у зеленій куртці б'є по обличчю школярку зі світлим волоссям, після чого чує у свій бік: "Молодець, Насте".

Правоохоронці за вказаним фактом розпочали перевірку.

"Особи учасників встановлено. Питання перебуває на контролі ювенальних поліцейських", – прокоментували ситуацію "24 Каналу" поліцейські.

Нагадаємо, в Одеській області також відомо про випадок жорстокого булінгу. Там знущалися зі школяра.

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