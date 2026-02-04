Покликав малолітню на горище: на Київщині чоловіка підозрюють у сексуальному насильстві

Чоловік вчинив насильницькі дії щодо малолітньої дівчинки / © Національна поліція Київської області

Реклама

На Бучанщині поліція затримала 59-річного чоловіка за насильство над 9-річною дівчинкою. Йому вже оголосили підозру. Тепер чоловіку загрожує до 10 років тюрми. На час слідства він перебуватиме під вартою.

Про це повідомили у поліції Київської області.

Про інцидент правоохоронців поінформувала мати потерпілої дитини. Слідство встановило, що злочин стався у вересні 2025 року в приміщенні, де проживає фігурант. Чоловік покликав дівчинку, яка перебувала в нього у гостях, на горище будинку. Там він вчинив щодо неї насильницькі дії сексуального характеру всупереч її волі.

Реклама

Наразі слідчі Бучанської окружної прокуратури інкримінують затриманому порушення частини 4 статті 153 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за сексуальне насильство щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років. Досудове розслідування триває. Правоохоронці з’ясовують усі обставини правопорушення.

Чоловік вчинив насильницькі дії щодо малолітньої дівчинки / © Національна поліція Київської області

Нагадаємо, у Кривому Розі судитимуть матір та її співмешканця за звіряче вбивство 4-річного сина. Дитину кілька діб катували, поки малюк не помер від травматичного шоку.

Раніше повідомлялося, що на Волині 34-річний чоловік протягом трьох років ґвалтував та вчиняв сексуальне насильство щодо двох малолітніх доньок та завдав одній із них тілесних ушкоджень середньої тяжкості.