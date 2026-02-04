- Дата публікації
Покликав малолітню на горище: на Київщині чоловіка підозрюють у сексуальному насильстві
На Бучанщині чоловіка судитимуть за сексуальне насильство над малолітньою гостею.
На Бучанщині поліція затримала 59-річного чоловіка за насильство над 9-річною дівчинкою. Йому вже оголосили підозру. Тепер чоловіку загрожує до 10 років тюрми. На час слідства він перебуватиме під вартою.
Про це повідомили у поліції Київської області.
Про інцидент правоохоронців поінформувала мати потерпілої дитини. Слідство встановило, що злочин стався у вересні 2025 року в приміщенні, де проживає фігурант. Чоловік покликав дівчинку, яка перебувала в нього у гостях, на горище будинку. Там він вчинив щодо неї насильницькі дії сексуального характеру всупереч її волі.
Наразі слідчі Бучанської окружної прокуратури інкримінують затриманому порушення частини 4 статті 153 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за сексуальне насильство щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років. Досудове розслідування триває. Правоохоронці з’ясовують усі обставини правопорушення.
