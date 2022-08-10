Покомандував рівно 3 дні: український снайпер "прибрав" командира полку окупантів на Херсонщині

Російський окупант на Херсонщині скаржиться на постійні обстріли ЗСУ.

За його словами, їхні позиції обстріллюють з усієї наявної зброї кожні 5-10 хвилин.

Про це батько і син, який перебуває в Україні, поговорили телефоном. Їхню розмову перехопило ГУР Міноборони.

За словами сина, їх постійно обстрілюють з мінометів та артилерії. До них в окопи "прилітає" кожні 5-10 хвилин і так впродовж дня..

"Ніх*я нас не змінюють. Он управління 106 дивізії Тули накрили. 30-ту мотострілкову дивізію 2 тижні тому й*бнули. Он у Іванівці в 30-й бригаді командир полку 3 дні тому полк прийняв - снайпер "зняв" бл*дь", - скаржиться батькові окупант.

Наприкінці розмови вони побідкалися, що нічого хорошого у них зараз немає.

Нагадаємо, що окупант у телефонній розмові розповідає, що їхній підрозділ намагався штурмувати українські позиції, але ЗСУ всіх знищили.

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