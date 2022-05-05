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"Покращення" кожного дня: російські окупанти відродили у Маріуполі ДАІ

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"Покращення" кожного дня: російські окупанти відродили у Маріуполі ДАІ

Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

Російські окупанти повертають до тимчасово захоплених населених пунктів елементи Рядянського Союзу та Російської Федерації. 

Не став винятком і блокадний Маріуполь у Донецькій області. Окупанти держави-терористки разомм з колаборантами повернули до міста дорожню автоінспекцію. 

Про це у Telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Покращення" кожного дня. Назад в печери стає трендом в Україні", - йдеться у дописі представника мерії.

До слова, днями до міста прибули перший заступник адміністрації президента Росії Сергій Кириєнко та секретар генеральної ради "Единой Росси" Андрій Турчак. Супроводжували гостей місцеві колаборанти: "мер" Костянтин Іващенко та псевдосекретар громади Євген Хармишев. До слова, на честь візиту високопоставлених гостей в Маріуполі запустили перший автобусний маршрут. 

Як повідомлялося, Маріуполь залишається найгарячішою точкою на Донеччині. Місто зруйноване та заблоковане російськими окупантами. Вони знущаються над місцевими жителями, посилюють заходи фільтрації і впровадили інформаційну блокаду.

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