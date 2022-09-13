Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Покращення" від рашистів: у Маріуполі люди стоять у довжелезній черзі по хліб (відео)

Дата публікації
Перегляди
1123
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Покращення" від рашистів: у Маріуполі люди стоять у довжелезній черзі по хліб (відео)

скриншот з відео

Замість обіцяного покращення, окупанти принесли у місто масове приниження. Люди не можуть дозволити собі придбати хліба, тож змушені вистоювати у довжелезних черга за безкоштовним, якість якого бажає бути кращою.

В тимчасово окупованому Маріуполі - критична ситуація з продуктами. Та попри це, росіяни продовжують врізати гуманітарну допомогу місцевим. Люди не в змозі придбати життєвонеохідного хліба, тож змушені шикуватися у черги за безкоштовним.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

"Люди стоять у принизливій черзі за хлібом, адже не можуть собі дозволити його придбати. Не має грошей, роботи, обіцяних захмарних виплат. Навіть гуманітарну допомогу сильно звузили до певних пільгових груп. За словами жителів, безкоштовний "кірпічік" їсти неможливо, він просто з муки та води. Тому роблять з нього грінки, щоб якось це вживати у їжу", - йдеться у повідомленні.

Також у мерії зазначають, що невдоволення такими змінами у місті зростає.

"На фото кілометрова черга людей за безкоштовним хлібом. На думку російських окупантів, саме так виглядає "покращення життя", - йдеться у повідомленні.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1123
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація