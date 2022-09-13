"Покращення" від рашистів: у Маріуполі люди стоять у довжелезній черзі по хліб (відео)

Замість обіцяного покращення, окупанти принесли у місто масове приниження. Люди не можуть дозволити собі придбати хліба, тож змушені вистоювати у довжелезних черга за безкоштовним, якість якого бажає бути кращою.

В тимчасово окупованому Маріуполі - критична ситуація з продуктами. Та попри це, росіяни продовжують врізати гуманітарну допомогу місцевим. Люди не в змозі придбати життєвонеохідного хліба, тож змушені шикуватися у черги за безкоштовним.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

"Люди стоять у принизливій черзі за хлібом, адже не можуть собі дозволити його придбати. Не має грошей, роботи, обіцяних захмарних виплат. Навіть гуманітарну допомогу сильно звузили до певних пільгових груп. За словами жителів, безкоштовний "кірпічік" їсти неможливо, він просто з муки та води. Тому роблять з нього грінки, щоб якось це вживати у їжу", - йдеться у повідомленні.

Також у мерії зазначають, що невдоволення такими змінами у місті зростає.

"На фото кілометрова черга людей за безкоштовним хлібом. На думку російських окупантів, саме так виглядає "покращення життя", - йдеться у повідомленні.

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