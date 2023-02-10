"Покращення життя" від окупантів: в Маріуполі сотні людей стоять у довжелезних чергах по хліб (фото)

В тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області люди змушені вистоювати у довжелезних чергах, аби отримати хліб та гарячу кашу.

Про це повідомила Маріупольська міська рада.

"Справжнє життя в окупованому Маріуполі має такий вигляд. Жителі вишикуються у кілометрові черги по хліб", - йдеться у повідомленні.

Офіційна влада міста зазначила, що сотні людей прийшли з ранку до мікрорайону "Східний", де видають хліб.

фото / Маріупольска міська рада

фото / Маріупольска міська рада

"Такі ж черги в інших районах по гарячу кашу. Це і є "покращення життя" від окупантів – постійні черги. По їжу, продукти чи по послуги. Справжнє виживання. І це у європейському місті на початку ХХІ століття. Росіянам мало було знищити місто та вбити понад 20 тисяч мирних жителів. Вони продовжують знущатися над людьми. Маріуполь чекає одного – повернення до України. А з ним й відновлення гідного життя, як це було до приходу "асвабадителей", - зазначили в міській раді.

фото / Маріупольска міська рада

Нагадамо, росіяни проводять тотальну русифікацію шкіл у окупованому Маріуполі. Кожен тиждень починається з гімну Росії.

Також у місті окупанти продовжують знищувати будинки, десятки багатоповерхівок вони перетворюють на руїни.

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