Покращили і протестували: у Мінобороні представили нове зимове взуття для ЗСУ

Цього року Міноборони почне їх закуповувати.
У Міністерстві оборони України представили нове зимове взуття для військовослужбовців ЗСУ. Його цього року почнуть закуповувати.
Про це у Мережі повідомив заступник голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки у Верховній Раді України Юрій Мисягін.
Він розповів, нові моделі берців більш удосконалені в порівнянні з попередніми:
- "Змінили зовнішній матеріал взуття - замість спеціальної шкіри вони будуть виготовлятися з нубука (оскільки шкіра не давала потрібного для бійців паровідводу - черевики "дихали", але недостатньо);
- змінили зовнішній вигляд - зменшили їх висоту (для того, щоб зручніше було одягати і швидше шнурувати) + покращили гачки (тепер під час згинання ноги гачки не заважатимуть);
- удосконалили шкарпетку та задню частину берців – вони стали міцнішими, виготовлені з поліуретану та уберегають ногу від пошкоджень спереду та ззаду;
- змінили підошву - вона тепер міцніша і менше ковзає, а зріз каблука зробили для комфортного переміщення у черевиках на військовій техніці;
- головною новинкою стала зовсім інша устілка - тепер вона має шар фольги, перфорацію та анатомічну форму для максимального комфорту носіння взуття", - написав Мисягін.
Він додав, що нові черевики розробляли враховуючи відгуки та побажання українських військовослужбовців, які їх тестували. Виготовляє взуття виробник TALAN. У продажу такого взуття не буде. Це - власність ЗСУ.
Нагадаємо, що Північноатлантичний Альянс вже ухвалив рішення про членство України та Грузії в НАТО, але не встановив термінів, коли це станеться.