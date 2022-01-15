Покращили і протестували: у Мінобороні представили нове зимове взуття для ЗСУ

Покращили і протестували: у Мінобороні представили нове зимове взуття для ЗСУ

Цього року Міноборони почне їх закуповувати.

У Міністерстві оборони України представили нове зимове взуття для військовослужбовців ЗСУ. Його цього року почнуть закуповувати.

Про це у Мережі повідомив заступник голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки у Верховній Раді України Юрій Мисягін.

Він розповів, нові моделі берців більш удосконалені в порівнянні з попередніми:

"Змінили зовнішній матеріал взуття - замість спеціальної шкіри вони будуть виготовлятися з нубука (оскільки шкіра не давала потрібного для бійців паровідводу - черевики "дихали", але недостатньо);

змінили зовнішній вигляд - зменшили їх висоту (для того, щоб зручніше було одягати і швидше шнурувати) + покращили гачки (тепер під час згинання ноги гачки не заважатимуть);

удосконалили шкарпетку та задню частину берців – вони стали міцнішими, виготовлені з поліуретану та уберегають ногу від пошкоджень спереду та ззаду;

змінили підошву - вона тепер міцніша і менше ковзає, а зріз каблука зробили для комфортного переміщення у черевиках на військовій техніці;

головною новинкою стала зовсім інша устілка - тепер вона має шар фольги, перфорацію та анатомічну форму для максимального комфорту носіння взуття", - написав Мисягін.

Він додав, що нові черевики розробляли враховуючи відгуки та побажання українських військовослужбовців, які їх тестували. Виготовляє взуття виробник TALAN. У продажу такого взуття не буде. Це - власність ЗСУ.

Нагадаємо, що Північноатлантичний Альянс вже ухвалив рішення про членство України та Грузії в НАТО, але не встановив термінів, коли це станеться.