Як покращити свій образ влітку 2023 року? / © Pexels

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Порада 1: дотримуйтеся правила "трьох кольорів"

Щоб будь-який образ мав збалансований вигляд, уявіть, що ви фахівець із мистецтва і повинні дотримуватися правила "трьох кольорів". Тобто не можна комбінувати разом понад три різні кольори. І так, до цього переліку входять також і нейтральні. А щоб "розбавити" літній образ — додайте трохи яскравості. Це можуть бути сумочка, аксесуари чи навіть оверсайз блейзер для прогулянки у прохолодну погоду.

Порада 2: елегантна водолазка за допомогою одного помаху руки

Якщо ви полюбляєте носити водолазки, ця порада вам точно знадобиться. Для створення елегантного й витонченого образу просто загорніть горловину не назовні, а всередину. Стилісти стверджують, що так ви зробите декольте "чистішим" і зверху можна буде одягнути будь-яке намисто, щоб довершити образ.

Порада 3: додайте до свого гардеробу прості білі футболки

Щоб за дві секунди змінити нудний образ на більш цікавий і стильний, вам знадобиться лише одна проста біла футболка. Її можна одягати під легкі об'ємні літні светри так, щоб біла горловина залишалася видимою. Фахівці з моди вважають, що завдяки такому лайфгаку можна будь-який ансамбль зробити значно моднішим.

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Порада 4: зробіть звичайний кардиган крутим аксесуаром

Кардигани здаються досить простими, хоча їх часто комбінують із різними предметами гардеробу. Щоб зробити образ цікавішим, застебніть останні ґудзики кардигану за спиною. Так образ отримає легкість і матиме набагато елегантніший вигляд, аніж якщо ви просто залишите всі ґудзики розстебнутими.

Порада 5: не забувайте про аксесуари

Часто навіть найкращий образ може мати незавершений вигляд. Таке трапляється, коли обрані предмети гардеробу недостатньо контрастні. Як це виправити і мати модний вигляд? Додайте будь-який повсякденний аксесуар (бейсболка, джогери, кросівки) і ви зможете знайти баланс між легкістю та неочікуваним результатом.

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