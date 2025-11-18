Покращені системи SAMP/T для України: експерт розкрив, на що вони здатні

SAMP/T / © Getty Images

Реклама

Покращені зенітно-ракетні комплекси SAMP/T, які Україна отримає для посилення своєї ППО, будуть здатні ефективно збивати балістичні та гіперзвукові ракети.

Про це керівник навчального департаменту Академії «Дронаріум» Дмитро Следюк розповів у ефірі «Київ24».

«Про нову версію дещо відомо. Вона зветься SAMP/T NG. Це нове покоління франко-італійського зенітного комплексу. Ключова відмінність полягає в тому, що до неї доданий новий радар, який має повністю сферичне охоплення. Тобто він може „дивитися“ і в зеніт, що дозволяє цьому модернізованому комплексу, на відміну від стандартного, доволі ефективно знищувати саме балістичні ракети. Тобто підвищена здатність перехоплення балістичних та гіперзвукових загроз тощо для України наразі є доволі важливо», — розповів Следюк.

Реклама

Він додав, що дальність нових ракет до SAMP/T сягатиме до 150 км.

Експерт нагадав, що система перебуває у розробці, під серійне виробництво в Україні. За укладеною із Францією угодою Києву має бути запропоновано саме модернізовану версію комплексу.

Нагадаємо, 17 листопада президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що Україна в межах підписаної з його державою 10-річної угоди отримає покращено системи ППО SAMP/T з посиленими характеристиками. Наразі вони перебувають у розробці. Україна стане першою, де ці модернізовані системи будуть розгорнуті, навіть раніше за саму Францію. Йдеться про вісім систем SAMP/T.