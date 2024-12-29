Покривав знущання з військових: ДБР затримало командира 211-ї бригади

Правоохоронці затримали й доставили в Київ командира 211 бригади. Він покривав знущання з військовослужбовців.

Про це повідомили у ДБР.

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Як зазначається, працівники ДБР затримали та повідомили про підозру командиру 211 бригади Збройних Сил України, який не реагував на факти знущання та катування над ввіреними йому військовослужбовцями.

"Встановлено, що принаймні з лютого по липень 2024 року командир бригади знав про численні факти катувань та іншого нелюдського поводження над бійцями підлеглим йому офіцером, проте не реагував на це та не ініціював питання щодо притягнення винного офіцера до відповідальності", – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, старший лейтенант, який бив та катував підлеглих військовослужбовців, є сином начальника штабу вказаної військової частини та є близьким товаришем командира бригади.

Раніше ДБР провело обшук у командира 211-ї бригади. Правоохоронці встановлюють всі факти насильства над солдатами.

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