Покрова Пресвятої Богородиці 2022: чому цей день важливий для українців, що не можна робити, молитва

В церковному календарі 14 жовтня - Покрова Пресвятої Богородиці. Це велике християнське свято, яке має особливе значення для українців. Читайте в матеріалі ТСН.ua - що таке Покрова Пресвятої Богородиці, які прикмети і традиції існують, що не можна робити цього дня і яку молитву читати.

Покрова Пресвятої Богородиці: історія свята

Згідно з легендою саме цього дня військо давніх русів на чолі з Аскольдом взяло в облогу православне місто Констянтинополь і намагалося його захопити. Мешканці міста пішли до храму і гаряче молилися, просячи Господа та Діву Марію відвернути лихо від них. Раптом Богородиця з'явилася в небі перед людьми і вкрила місто своєю покровою, яку тоді називали омофор. Після цього люди стали невидимими для ворогів.

Один з переказів навіть розповідає, що Аскольд та його дружина були так сильно вражені цим чудом, що відразу перестали атакувати, прийняли святе хрещення і відтоді сповідували християнство.

Покрова Пресвятої Богородиці: що означає це свято для українців

Покровська церква, що розташована в селі Сутківці в Хмельницькій області / Фото: commons.wikimedia.org

В Україні історія цього свята має глибокі корені. Хоча його запровадили ще за часів хрещення Київської Русі, проте найбільше почали шанувати Богоматір в XII столітті.

Найстарішою церквою на території України, яка була зведена на честь Покрови Пресвятої Богоматері, вважається Покровська церква, що розташована в селі Сутківці в Хмельницькій області. Її побудували 1467 року як фортецю.

Саме Покрова Пресвятої Богородиці вважалася найбільшим святом серед запорізьких козаків. Вони збудували чимало храмів, присвячених цій важливій події. 14 жовтня козаки традиційно обирали нового отамана.

Свято Покрови Пресвятої Богородиці вважалося днем створення УПА (Української повстанської армії). А 2014 року Володимир В'ятрович (директор Українського інституту національної пам'яті) запропонував запровадили 14 жовтня День захисників України. 2021 року це свято перейменували на День захисників і захисниць України.

В народі свято Покрови Пресвятої Богородиці було пов'язане з тим, що листя чи сніг вже покривають землю. За легендами та переказами, в цей період запорізькі козаки вирушали до хуторів на зимівлю. А на Січі залишалася лише стала залога з січовиків, яка мала лише власну зброю та ті козаки, які за різними причинами залишилися в куренях.

Ікона Богородиці як покровительки українського війська

Ікона Богородиці як покровительки українського війська / Фото: commons.wikimedia.org

26 липня 2017 року митрополит Переяслав-Хмельницький і Білоцерківський Епіфаній разом з очільником Синодального управління військового духовенства митрополитом Іоаном в Михайлівському Золотоверхому монастирі освятили ікону Пресвятої Богородиці - покровительки українського війська. На ній зображено Божу Матір, яка тримає в руках свою покрову та покриває нею українськиї воїнів.

Покрова Пресвятої Богородиці: традиції та прикмети

Серед наших предків до Покрови завершувалися всі сватання і приготування до весіль. А починався цей період традиційно 28 серпня на Успіння Пресвятої Богородиці.

Також до середини жовтня намагалися закінчити всі найважливіші сільськогосподарські роботи. Так як урожай вже зібрали, то наступала можливість трішки погуляти на весіллях. Звідси взяли свій початок весільні осінні тижні.

Дівчата, які мріяли вийти заміж, повинні були прийти в храм на Покрову та помолитися: "Свята Покрівонько, покрий мені голівоньку", "Мати-Покрівонько, покрий Матір сиру Землю і мене молоду", "Свята мати, Покровонько, накрий мою головоньку, хоч ганчіркою, аби не зостатися дівкою". Сезон весіль закінчувався за два тижні до Пилипівського посту (15 листопада).

Також в Київській Русі проводили різноманітні ритуали-обереги. Наприклад, зранку спалювали старі матраси із соломи, дітей обливали водою з решета, щоб вони не хворіли, спалювали старе взуття та одяг, а старша жінка в сім'ї вишивала рушника, який потім висів над іконою Богоматері в домі.

Існували на Покрову Пресвятої Богородиці і народні прикмети:

Прийшла Покрова – на дереві голо ;

; Яка погода на Покрову – такою буде і зима ;

; Сніг у весілля на Покрову – щастя молодим ;

; Весело Покрову проведеш – гарного нареченого знайдеш ;

; Відліт журавлів до Покрови — на ранню зиму;

Якщо на Покрову випав сніг, то буде він і в Дмитрів день (8 листопада).

Покрова Пресвятої Богородиці: що не можна робити

Покрова Пресвятої Богородиці: що не можна робити / Фото: commons.wikimedia.org

Цього дня дуже важливо не сумувати, а веселитися. Здавна вірили, що поганий настрій на Покрову буде супроводжувати вас весь наступний рік. Також не можна було відмовляти у гостинності. Тому завжди для гостей намагалися накрити багатий стіл.

Існують і інші традиції, що не можна робити на Покрову Пресвятої Богородиці:

займатися важкою фізичною працею, господарством, прибиранням, пранням тощо;

починати будівництво чи ремонт;

матюкатися, лаятися, лихословити, злословити тощо;

просити в борг чи позичати іншим;

вживати спиртні напої;

дівчата не мали право відмовляти сватам, тому що тоді будуть чекати на сватання ще три роки;

стригти нігті, бороду, волосся або навіть митися.

Покрова Пресвятої Богородиці: молитва

Якщо дівчина мріє про заміжжя, їй потрібно прочитати перед іконою Божої Матері особливу молитву, тримаючи в руках запалену свічку:

О, Пресвята Діва Марія, прийми молитву цю від мене, негідної слуги Твоєї, і піднеси її до Престолу Бога Сина Твого, та милостивий Він буде проханням нашим. Вдаюся до Тебе як до заступниці нашої: почуй нас, що моляться тобі, покрий нас покровом твоїм, і випроси у Бога Сина Твого нам всіх благ: подружжю любові та згоду, дітям послуху, скривдженим терпіння, скорботним благодушності, всім же нам дух розуму і благочестя, дух милосердя і лагідності, дух чистоти і правди.

Пресвята Богородиця, почуй смиренну молитву з глибини серця дівочого мого: дай мені чоловіка чесного і благочестивого, щоб ми в любові з ним і в злагоді прославляли тебе і милосердного Бога: Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Також моляться до Пресвятої Богородиці 14 жовтня, просячи захисту:

Пом'яни нас у твоїх молитвах, пані Діво Богородице, та не загинемо за множення гріхів наших, покрий нас від усякого зла і лютих напастей; на Тебе бо сподіваємося і, твого покриву свято вшановуємо, тебе величаємо.