Покровськ опинився в напівоточенні: чи вдасться втримати місто і чим може обернутися його втрата

Покровськ. / © ТСН.ua

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Ситуація на Покровсько-Мирноградському напрямку в Донецькій області загострюється. Покровськ є одним із найважливіших вузлів оборони та логістики ЗСУ на Донбасі. Чи вдасться втримати це місто, залежить від багатьох факторів.

Про це йдеться у матеріалі Deutsche Welle.

Автори статті згадують мапу DeepState, яка свідчить про те, що військам РФ вдалося просунутися до села Новоекономічне біля Мирнограда, а також підійти впритул до Родинського та Красного Лиману. Таким чином окупанти можуть охопити у напівкільце Покровськ, бої за яке тривають від липня 2024-го, коли там змогли закріпитися українські війська після втрати Авдіївки. Наразі Покровськ залишається одним із найбільших підконтрольних Україні міст у Донецькій області.

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Ситуація біля Покровська

Тиждень тому від DeepStatе з’явилася інформація, що до міста почали заходити російські ДРГ. Згодом її підтвердив і президент Володимир Зеленський. Тим часом речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов наголосив, що зараз росіяни не намагаються штурмувати місто, головна їхня мета - обійти його з боків і “взяти у часткове охоплення”.

Командир взводу у 68-й бригаді у коментарі DW каже, що "завдяки "зеленці" РФ вдалося прорватись до Покровська".

“Коли була зима, наші дрони моментально їх бачили. А по "зеленці" вони можуть проскакувати. І людей набрали, підготувалися", - розповів військовий.

Разом з тим командир скаржиться на погіршення обстановки для українських Сил оборони. Окрім того, з його слів, від керівництва й досі чути команду "не дати росіянам зайти до Покровська".

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"Два дні тому не зміг зайти на позиції в Покровську. Лише під'їжджаємо - нас розносять. У нас троє 300-х, нас вивозять. Ще одна машина туди їде - і її підривають", - розповідає він.

Тим часом пресофіцер 68 бригади Мирослав Семенюк у коментарі DW запевнив, що наразі оточення Покровська немає. У цьому ж видання запевнив боєць однієї з бригад Нацгвардії України, яка також тримає позиції на Покровському напрямку.

Важливість Покровська

Нині найбільш інтенсивні бої йдуть саме на відрізку лінії фронту в Донецькій області, адже РФ має політичне рішення щодо захоплення чотирьох областей України, пояснив військовий експерт, колишній заступник начальника генерального штабу ЗСУ Ігор Романенко у коментарі Deutsche Welle.

"Їм вдалося захопити Луганську область, і тому тепер наступають у Донецькій. Також росіяни додали резерву на Запоріжжі, де активізувалися бої біля Кам'янського, Оріхового, Гуляйполя", - зазначає він.

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Покровськ є одним із найважливіших вузлів оборони та логістики української армії на Донбасі - від нього йдуть дороги в бік Костянтинівки. А росіяни, каже експерт, “прив'язані до доріг, залізниці, яка для них відіграє пріоритетну роль".

За словами Романенка, чи вдасться Україні втримати Покровськ, залежатиме як від дій ЗСУ, так і сил РФ.

“Від серпня росіяни починають другий етап кампанії 2025 року. Під час першого етапу були задіяні ресурси, резерви, які росіяни збирали на кінець минулого року та взимку. То на другий етап вони провели весняний набір, призов і домовляються із КНДР щодо подальшої відправки військових", - розповідає він.

Своєю чергою, військовий оглядач Костянтин Машовець вказує, що нині 51-ша загальновійськова армія РФ, яка діє у напрямку Новоекономічне-Мирноград, має можливість наступати досить небезпечними для ЗСУ темпами, а “тому вихід її передових підрозділів на Родинське дуже ймовірний, те саме стосується і її прориву на Мирноград".

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Чи є загроза для Покровська

Військовий експерт Микола Бєлєсков у розмові з DW зазначив, що у випадку успіху на Покровському напрямку для Росії відкриваються можливості рухатись до Дніпропетровщини або північніше.

"Щоб обійти основну агломерацію, яка залишилася під нашим контролем в Донецькій області - Дружківку, Краматорськ, Слов'янськ. Зрозуміло, що це не питання найближчого майбутнього, але загроза існує", - пояснив він.

Втім, за словами Бєлєскова, поки не зрозуміло, яким буде рішення військового керівництва РФ: або вони будуть “лізти” на Дніпропетровщину, “щоб це продавати політично, інформаційно”, або ж “вони дійсно створюватимуть умови для подальшого просування саме в Донецькій області".

Співрозмовники DW вказують, що оборону краще тримати у великих містах. Якщо РФ почне рух на Дніпропетровську область, то українським захисникам буде складніше.

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"Після Покровська немає таких великих населених пунктів до Павлограда. Там степова зона, і РФ можна вийти на оперативний простір", - наголосив Романенко.

Однак це не означає, що для РФ це буде легка прогулянка, впевнений Бєлєсков. Адже у будь-якому випадку “Україна діє в умовах обмеженої кількості живої сили, вибудовує оборону”.

“Втрата Покровська чи відхід з Покровська не означає, що там буде дірка в нашій обороні, яку росіяни використають. У них немає домінування в повітрі, у них немає домінування в розвідці, ураженні. Тому плюс-мінус буде те ж саме, що ми бачимо зараз, тільки західніше чи північніше Покровська", - прогнозує експерт.

Як повідомлялося, військовий оглядач Денис Попович заявив, що російські війська поступово охоплюють Покровськ напівкільцем і намагаються пробити оборону. З його слів, існує загроза, що вони візьмуть під вогневий контроль логістичний шлях до міста. Хоч такі дії окупантів є тактичними, але становлять серйозну загрозу для української оборони.

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Нагадаємо, речник ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов каже, що понад 100 тисяч росіян перебувають на Покровському напрямку. Такої кількості військових вистачило б, аби захопити певні європейські країни.

Дата публікації 20:45, 27.07.25 Кількість переглядів 19 Серйозний успіх на Сумщині, а що ж з Покровськом?! Уся правда про прорив ДРГ!